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港修訂職安條例 雇主違法最高罰千萬囚2年

香港新聞組／香港20日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港立法會大會昨日恢復辯論「2022年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例草案」，並三讀通過草案及其修正案。條例多項修訂均涉及提高雇主的違法罰則，包括讓勞工處以「可公訴罪行」形式檢控違例雇主，並由較高層級法院審理，最高可判監兩年及罰款1000萬元（港元，下同，約127.4萬美元）。

綜合文匯報、大公報報導，港府去年提出修訂職安健條例，最初的修例建議較嚴厲，違例雇主的罰款高達5000萬元，港府其後修訂建議，把部分條款減辣，包括把循簡易程序審訊的罪行檢控時限，由增至1年減為9個月（修訂前為6個月），罰款上限減至1000萬元（修訂前為50萬元）等。

秀茂坪安達臣道地盤去年9月發生天秤倒塌事故，釀成3死6傷慘劇。勞工處早前向有關承建商、分判商及個別人士等相關持責者提出共67項檢控，但由於意外事件是在相關法例修訂前發生，當局只能用現有20多年未修改罰則的法例提出檢控。

選委會界別議員、工聯會成員陸頌雄表示，職安健條例罰則已20多年未變，勞工處職安傷亡個案長年居高不下，然而罰款過輕，近年相關條例的最高罰款只有7.4萬元，部分涉事公司只被罰款1.3萬元，這次修訂有助提高阻嚇力。

勞工界立法會議員郭偉强強調，修例獲通過不代表一勞永逸，又稱增加罰則不等於金錢衡量人命。他又指地盤管理制度都有改善空間，要有職安意識。

勞工 香港

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