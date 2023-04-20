我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蟲蟲太囂張 坊間妙方多 華人分享教戰守則

特斯拉法說會 馬斯克：今年可能正式推出全自駕技術

港文博館「虛擬凡爾賽宮」登場 沉浸式遊覽珍品

香港新聞組／香港20日電
香港文化博物館4月19日起至7月9日舉辦「虛擬凡爾賽宮之旅」展覽，圖為電子屏幕展示凡爾賽宮的室內景觀。 （中新社）
香港文化博物館4月19日起至7月9日舉辦「虛擬凡爾賽宮之旅」展覽，圖為電子屏幕展示凡爾賽宮的室內景觀。 （中新社）

香港文化博物館與凡爾賽宮及法國5月藝術節首度合作，昨起至7月9日舉辦「虛擬凡爾賽宮之旅」展覽，將古蹟與數碼結合，為全球首個凡爾賽宮沉浸式虛擬展覽，讓觀眾透過多媒體及互動裝置探索凡爾賽宮及其珍品，享受沉浸式遊覽法國的虛擬體驗。

綜合大公報、文匯報報導，香港文化博物館館長（藝術）鄧民亮昨日指出，展覽分為6個主題，包括「時空穿梭」、「凡爾賽宮之輝煌璀璨」、「凡爾賽宮之百年藝韻」、「凡爾賽宮之自然景觀」、「凡爾賽宮之創新」以及「凡爾賽宮一日遊」，讓觀眾在短短數小時內，便能了解凡爾賽宮從17世紀到現今的歷史。

當中在展覽起首，觀眾會聽到由高科技合成模擬路易十四聲音的歡迎詞，而展廳內由法國調香大師弗朗西斯·庫爾吉為凡爾賽宮創製、名為「王家喜悅」的香氣亦會撲鼻而來，這是以路易十四最鍾愛的橙花為基底調製而成。鄧民亮表示，展覽中多項別具特色的創新裝置，將視覺、聽覺和嗅覺的感官都融入展覽經驗中，為這次沉浸式展覽增添新的感官體驗。

香港文化博物館4月19日起至7月9日舉辦「虛擬凡爾賽宮之旅」展覽，透過多媒體和互...
香港文化博物館4月19日起至7月9日舉辦「虛擬凡爾賽宮之旅」展覽，透過多媒體和互動裝置帶來沉浸式虛擬體驗，讓入場觀眾有如置身於凡爾賽宮的著名景點。（中新社）

此外，「凡爾賽宮之輝煌璀璨」展區會以360度全景影像，呈現凡爾賽宮最著名的宮室，包括鏡廳、歌劇院、戰爭廳、墨丘利廳和維納斯廳，令參觀者恍如置身於宮殿內。「凡爾賽宮之百年藝韻」將透過互動多媒體廊，展示95項凡爾賽宮收藏的各種藝術及傢具陳設精品。展覽並有「王室變身區」及「拼圖挑戰」遊戲，讓觀眾在互動中探索法國和這座宮殿的歷史，了解藏品背後的工藝特色以及相關人物的豐功偉績。

同時，在「凡爾賽宮之自然景觀」展區會以自行車互動裝置，帶觀眾漫遊凡爾賽宮的園林之間，欣賞法式花園、特里亞農宮花園和王后小莊園等，現場共設有三輛自行車及三面弧形大屏幕，觀眾可點選想去的庭院，並自由控制騎行速度。鄧民亮表示，透過這一系列創新的互動裝置，可讓觀眾細賞凡爾賽宮的建築工藝和豐富的宮廷收藏。

香港文化博物館4月19日起至7月9日舉辦「虛擬凡爾賽宮之旅」展覽，透過多媒體和互...
香港文化博物館4月19日起至7月9日舉辦「虛擬凡爾賽宮之旅」展覽，透過多媒體和互動裝置帶來沉浸式虛擬體驗，讓入場觀眾有如置身於凡爾賽宮的著名景點。（新華社）

博物館 香港 歌劇

上一則

港修訂職安條例 雇主違法最高罰千萬囚2年

下一則

山東新生兒上戶口被填「文盲」 有網友大學畢業也一樣

延伸閱讀

對內壓迫「超乎震驚」 德外長：將中國定位為體制對手

對內壓迫「超乎震驚」 德外長：將中國定位為體制對手
法國「蜘蛛人」爬摩天大樓反年金改革 要馬克宏醒過來

法國「蜘蛛人」爬摩天大樓反年金改革 要馬克宏醒過來
瘋傳「不撤銷就沒奧運」 法國反年改行動惹議

瘋傳「不撤銷就沒奧運」 法國反年改行動惹議
馬克宏說歐洲不該捲入台海衝突 法國會議員訪台新說法

馬克宏說歐洲不該捲入台海衝突 法國會議員訪台新說法

熱門新聞

安徽宿州15日舉行的一場高空特技表演傳出意外事故。（取材自極目新聞）

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

2023-04-16 22:02
德國外交部長貝爾伯克（左）和中國外長秦剛（右）14日在北京釣魚台國賓館舉行「中德外交與安全戰略對話」會議，會後舉行聯合記者會。美聯社

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

2023-04-14 13:03
對孟晚舟而言，赴美是一項危險舉動，她曾因欺詐罪被美國指控及通緝，甚至遭到逮捕。 (取材自鳳凰網）

不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差

2023-04-14 02:26
(圖/取自微博)

她買西瓜「隔天變高麗菜」 抬頭驚見兇手：啃了1000多口

2023-04-14 14:17
中國貴州一名記者遭「官二代」同事殺害。（翻攝自微博）

貴州官二代當眾「電鋸肢解」殺同事 還拍片炫耀、囂張嗆家屬

2023-04-14 01:16
空蕩蕩的鄭港新坐標步行街。(取材自第一財經)

蘋果訂單外移印度 鄭州富士康曾30萬員工剩6、7萬人

2023-04-16 02:28

超人氣

更多 >
受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎
龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目
過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償

過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償
經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日
突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲

突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲