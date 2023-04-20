港文博館「虛擬凡爾賽宮」登場 沉浸式遊覽珍品

香港文化博物館4月19日起至7月9日舉辦「虛擬凡爾賽宮之旅」展覽，圖為電子屏幕展示凡爾賽宮的室內景觀。 （中新社）

香港 文化博物館 與凡爾賽宮及法國5月藝術節首度合作，昨起至7月9日舉辦「虛擬凡爾賽宮之旅」展覽，將古蹟與數碼結合，為全球首個凡爾賽宮沉浸式虛擬展覽，讓觀眾透過多媒體及互動裝置探索凡爾賽宮及其珍品，享受沉浸式遊覽法國的虛擬體驗。

綜合大公報、文匯報報導，香港文化博物館館長（藝術）鄧民亮昨日指出，展覽分為6個主題，包括「時空穿梭」、「凡爾賽宮之輝煌璀璨」、「凡爾賽宮之百年藝韻」、「凡爾賽宮之自然景觀」、「凡爾賽宮之創新」以及「凡爾賽宮一日遊」，讓觀眾在短短數小時內，便能了解凡爾賽宮從17世紀到現今的歷史。

當中在展覽起首，觀眾會聽到由高科技合成模擬路易十四聲音的歡迎詞，而展廳內由法國調香大師弗朗西斯·庫爾吉為凡爾賽宮創製、名為「王家喜悅」的香氣亦會撲鼻而來，這是以路易十四最鍾愛的橙花為基底調製而成。鄧民亮表示，展覽中多項別具特色的創新裝置，將視覺、聽覺和嗅覺的感官都融入展覽經驗中，為這次沉浸式展覽增添新的感官體驗。

香港文化博物館4月19日起至7月9日舉辦「虛擬凡爾賽宮之旅」展覽，透過多媒體和互動裝置帶來沉浸式虛擬體驗，讓入場觀眾有如置身於凡爾賽宮的著名景點。（中新社）

此外，「凡爾賽宮之輝煌璀璨」展區會以360度全景影像，呈現凡爾賽宮最著名的宮室，包括鏡廳、歌劇 院、戰爭廳、墨丘利廳和維納斯廳，令參觀者恍如置身於宮殿內。「凡爾賽宮之百年藝韻」將透過互動多媒體廊，展示95項凡爾賽宮收藏的各種藝術及傢具陳設精品。展覽並有「王室變身區」及「拼圖挑戰」遊戲，讓觀眾在互動中探索法國和這座宮殿的歷史，了解藏品背後的工藝特色以及相關人物的豐功偉績。