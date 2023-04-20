港國際校非本地生流失3577人 5年新低 本地生占比升至34%

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港教育局 披露近5年的國際學校整體收生數據，顯示2018/19學年有3萬345名非本地學生，本學年（2022/23）減至2萬6768人，流失3577人，創下5年新低，非本地生占整體比率由75.5%跌至65.9%；同時國際學校的本地生5年間增加4005人，占比由24.5%增至34.1%。

明報報導，教育局稱，新冠疫情 致非本地生流失率或較往常為高，隨著香港全面復常並積極引入更多外來投資及人才，預計國際學校將逐漸增加取錄非本地生。

據報導，教育局長蔡若蓮回覆經民聯立法會議員林健鋒書面質詢時表示，留意到國際學校本地生比率「稍有增加」，但認為非本地生仍近七成，遠多於本地學生。

香港現有54間國際學校。蔡若蓮昨日稱，局方正就中小學國際學校學位供應做新一輪顧問研究，推算至2028/29學年的國際學校學位供應情况，並配合政府「搶企業」、「搶人才」政策，繼續密切留意國際學校學位的供求，會在考慮國際學校可持續發展的同時，顧及本地學校供求。

報導稱，直資學校議會主席陳狄安稱，流向國際學校的本地生未必全部來自直資校，認為公營學校包括資助學校均受影響。他說，理解疫情期間外籍人士離港致非本地生離開，令非本地生及本地生比例失衡，但進一步加劇失衡，是國際學校有見非本地生人數不足、呈跌勢之際，仍取錄更多本地生，由2020/21學年起每年增長800至1000人，「既然比例已失衡，是否應暫停錄取更多本地生？才可令情况不再惡化，回復正常水平」。

據報導，自2007年開始，教育局要求獲分配校舍或土地的辦學團體，必須與教育局簽訂服務合約，條款包括取錄非本地生的比例規限。當局早前向立法會特別財委會提交文件，提及本學年有4間學校未能符合相關收生比率規定，稱如發現違規會跟進，包括有權終止或拒絕續訂服務合約，並收回校舍及土地；此外，英基學校協會亦須維持整體學生至少有70%為非本地生，惟本學年只達65%。局方稱會按機制去信提醒，促學校須落實措施改善。