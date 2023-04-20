我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蟲蟲太囂張 坊間妙方多 華人分享教戰守則

特斯拉法說會 馬斯克：今年可能正式推出全自駕技術

港國際校非本地生流失3577人 5年新低 本地生占比升至34%

香港新聞組／香港20日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港教育局披露近5年的國際學校整體收生數據，顯示2018/19學年有3萬345名非本地學生，本學年（2022/23）減至2萬6768人，流失3577人，創下5年新低，非本地生占整體比率由75.5%跌至65.9%；同時國際學校的本地生5年間增加4005人，占比由24.5%增至34.1%。

明報報導，教育局稱，新冠疫情致非本地生流失率或較往常為高，隨著香港全面復常並積極引入更多外來投資及人才，預計國際學校將逐漸增加取錄非本地生。

據報導，教育局長蔡若蓮回覆經民聯立法會議員林健鋒書面質詢時表示，留意到國際學校本地生比率「稍有增加」，但認為非本地生仍近七成，遠多於本地學生。

香港現有54間國際學校。蔡若蓮昨日稱，局方正就中小學國際學校學位供應做新一輪顧問研究，推算至2028/29學年的國際學校學位供應情况，並配合政府「搶企業」、「搶人才」政策，繼續密切留意國際學校學位的供求，會在考慮國際學校可持續發展的同時，顧及本地學校供求。

報導稱，直資學校議會主席陳狄安稱，流向國際學校的本地生未必全部來自直資校，認為公營學校包括資助學校均受影響。他說，理解疫情期間外籍人士離港致非本地生離開，令非本地生及本地生比例失衡，但進一步加劇失衡，是國際學校有見非本地生人數不足、呈跌勢之際，仍取錄更多本地生，由2020/21學年起每年增長800至1000人，「既然比例已失衡，是否應暫停錄取更多本地生？才可令情况不再惡化，回復正常水平」。

據報導，自2007年開始，教育局要求獲分配校舍或土地的辦學團體，必須與教育局簽訂服務合約，條款包括取錄非本地生的比例規限。當局早前向立法會特別財委會提交文件，提及本學年有4間學校未能符合相關收生比率規定，稱如發現違規會跟進，包括有權終止或拒絕續訂服務合約，並收回校舍及土地；此外，英基學校協會亦須維持整體學生至少有70%為非本地生，惟本學年只達65%。局方稱會按機制去信提醒，促學校須落實措施改善。

教育局 香港 疫情

上一則

內地Q1出入境 港澳台占2948萬人次

下一則

無人機輸烏克蘭戰場？中商務部斥外媒造謠抹黑

延伸閱讀

小六女疑遭霸凌 家長控師逼同學作偽證

小六女疑遭霸凌 家長控師逼同學作偽證
夏寶龍訪港提6個相信 李家超：23條最快今年立法

夏寶龍訪港提6個相信 李家超：23條最快今年立法
赴中國大陸忘做核酸 起飛日可補救

赴中國大陸忘做核酸 起飛日可補救
養生還傷身？香港檢測市售枸杞全部都含重金屬

養生還傷身？香港檢測市售枸杞全部都含重金屬

熱門新聞

安徽宿州15日舉行的一場高空特技表演傳出意外事故。（取材自極目新聞）

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

2023-04-16 22:02
德國外交部長貝爾伯克（左）和中國外長秦剛（右）14日在北京釣魚台國賓館舉行「中德外交與安全戰略對話」會議，會後舉行聯合記者會。美聯社

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

2023-04-14 13:03
對孟晚舟而言，赴美是一項危險舉動，她曾因欺詐罪被美國指控及通緝，甚至遭到逮捕。 (取材自鳳凰網）

不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差

2023-04-14 02:26
(圖/取自微博)

她買西瓜「隔天變高麗菜」 抬頭驚見兇手：啃了1000多口

2023-04-14 14:17
中國貴州一名記者遭「官二代」同事殺害。（翻攝自微博）

貴州官二代當眾「電鋸肢解」殺同事 還拍片炫耀、囂張嗆家屬

2023-04-14 01:16
空蕩蕩的鄭港新坐標步行街。(取材自第一財經)

蘋果訂單外移印度 鄭州富士康曾30萬員工剩6、7萬人

2023-04-16 02:28

超人氣

更多 >
受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎
龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目
過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償

過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償
經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日
突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲

突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲