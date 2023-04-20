港燈設備故障 港島大停電 萬人夜無眠 機電署促4周內交報告

港燈電力投資有限公司指出，由於港燈的供電系統發生故障，導致港島多處地區出現電力中斷，經緊急處理後，港燈供電系統才全面恢復正常。（路透）

港島東區、南區、灣仔區、中環等19日凌晨突然大停電，數以萬計居民摸黑生活45分鐘。港燈昨日下午公布，停電是因為凌晨進行線路保養維修時有設備故障。有專家認為，要進一步提升電網可靠程度，港燈可由後備線路及應變速度兩方面着手。

綜合港媒報導，昨日凌晨零時49分，港燈的供電系統進行線路保養維修期間，有設備發生故障。港島多區隨即出現大停電，主要分布於南區的鴨脷洲及田灣，東區的杏花邨、太古及筲箕灣，灣仔摩理臣山及摩頓台，以至中區薄扶林等一帶，因受電壓驟降影響成為「黑暗之城」；受影響地區不單街燈及交通燈等公共設施電力中斷外，多幢樓宇亦全幢漆黑一片，相繼有居民被困升降機及火警鐘誤鳴，甚至醫院有人被困升降機，消防員疲於奔命趕往救援，幸未有錄得傷亡報告。

雖然停電發生在凌晨時分，但受影響市民數以萬計，其中「重災區」之一的柴灣杏花邨，有居民抱怨除停電無冷氣要「捱熱」外，連無線網絡亦受影響，無法與外界接觸，更不知發生什麼事。

醫管局發言人表示，事故中沒有病人或服務受影響，強調醫管局轄下各醫院聯網均已制定電力故障緊急應變計畫，包括在公立醫院設有後備電力系統提供緊急電力供應。

香港 工程師學會電機分部發言人何永業認為，保養維修出現故障是否人為仍有待調查，但停電持續近一小時，令人質疑後備電力系統的可靠性。

另外，備受關注是根據港府與兩電的利潤 管制協議，若事故後65分鐘內能恢復供電，電力公司可獲0.015%的額外回報，民建聯立法會議員梁熙批評，確保電力供應穩定是兩電責任，故障在指定時間內搶修成功反獲獎勵是本末倒置，認為協議有需要檢討。港府也表示，將審視今次的供電事故會否觸及相關的獎罰機制。

針對這次港島部分地區發生的供電事故，港府昨表示關注。機電署已要求港燈盡快查明事故成因，於四星期內提交詳細報告。

明報報導，港燈2022年年報顯示，港燈的供電可靠度已連續3年（2020、2021及2022年）超過99.9999%，每名客戶停電時間平均少於半分鐘。港燈網頁顯示，港燈電力由南丫發電廠生產，然後以極高電壓經輸電系統輸往不同的負荷中心，輸送電力主要以地底電纜及海底電纜進行，較少受外來干擾，即使遇惡劣天氣如颱風和暴雨 ，仍可確保電力供應穩定，資料顯示，現時港燈只有少數架空電纜仍保留於系統。