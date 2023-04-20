香港300具先人遺體 待運內地安葬

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 與內地自2月6日起全面通關，蓮塘／香園圍口岸亦可供運送靈柩車輛進出，但目前仍有300具準備送返內地安葬的遺體滯留在香港。有家屬透露，母親去世近三年，因名額問題，至今未能讓母親入土為安。

大公報報導，香港保安局局長鄧炳強19日表示，300具遺體估計可在兩、三個月內完成處理，港方會繼續與業界保持溝通，希望盡快把積存遺體有序地運返內地安葬。但有殯儀業界人士表示，現時能將遺體運往內地的車輛不超過五架，家屬一般擇「吉日」運送遺體安葬，恐怕三個月未必能夠運送所有積存遺體。

鍾先生表示，母親於2020年因長期病離世時，由於父親早年去世後已安葬於深圳大鵬灣墓園，故想讓父母合葬，豈料在辦理運送手續期間，新冠疫情 來襲，打斷他的計畫，「初期以為疫情僅維持數月，誰料等了三年，到現在兩地人員和貨物已可自由出入境，但跨境遺體運送仍是不順利。」

原本唯一供運送靈柩車輛進出內地的沙頭角口岸，因為重建而停運，直到上周四（13日）起，蓮塘／香園圍口岸亦可供靈車進出。鍾先生說，現時安排遺體運送仍非常緩慢，母親遺體幸獲殯儀館容許保存在館內，當時有做防腐工作，但沒有冷藏，至今三年，「我完全不敢想像母親如今的容貌和狀況，只覺得未能讓母親入土為安，愧對父母的養育之恩。」他期望政府採取進一步行動，除了兩地的加緊溝通，還希望可增加運送遺體的名額。

保安局局長鄧炳強在19日的立法會會議上，回答議員林素蔚提問時表示，由2018年至2023年2月，入境處共發出3042張「將屍體移離香港許可證」，當中六成是打算運往內地，即大約1800多宗。根據海關報關系統資料顯示，同時段有1572個遺體申報經陸路口岸運返內地，數目有差距是因為家屬申請後改為本地殮葬。

鄧炳強稱，據政府向業界了解，現時約有300具遺體已向運送遺體公司登記並等待運送。4月13日起運送遺體往內地的靈車已恢復運作，至今有兩具遺體運回內地。他認為需和內地機構加強溝通，包括內地殯儀館，認為安排需時，相信300具遺體可以在兩三個月內完成處理。

殯儀業商會永遠榮譽會長吳耀棠表示，不少港人早年選擇在深圳大鵬灣墳場安葬，但現時每天能運送到該墳場的遺體名額只有三個，運送到該墳場的車也只有三輛，即便算上香港其他能合法運送遺體內地到內地的靈車，也只有五輛。「大家都會選擇吉日，不然只得三個名額，除非每天都滿額運送，否則三個月不可能送到。」他稱就算有家屬不選擇「吉日」，也需要輪候，由於遺體運送名額是先到先得，若持有前面名額的人擇不到「吉日」，或有事未能立刻運送遺體，那排在後面的人就只能乾等。