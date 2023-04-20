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趁女侍應不適強暴 港六旬食客囚5年半

香港新聞組／香港20日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港一名六旬漢於2020年送身體不適的女性友人回家後強暴對方，早前被裁定一項強暴罪成，19日在高等法院判刑。法官指被告趁事主身體不適強暴她，而且案發地點是事主家中，令事主自此對家失去安全感，每當回家都勾起案中回憶，判監5年6個月。

被告為江偉民（61歲），辯方19日呈上被告妻子及兒子的求情信，又稱被告妻子雖正申請與被告離婚，但仍到庭支持他。

法官判刑時引述事主X的創傷報告，指X一度活在混亂及恐懼中，與創傷後壓力症候群吻合。X因審訊需要出庭，勾起她對事件的回憶，不過她認為毋須再到心理及精神科覆診。

法官指被告過往有兩次傷人案底。他育有兩名子女，自2018年他經營的餐廳結業後，一直無業。本案不涉暴力，亦非預謀強暴，惟被告犯案時無使用避孕套，令X蒙受懷孕及染上性病的風險，屬加刑因素，加上在X家中犯案，令X對家失去安全感。

案情指事主X在一所餐廳內任職侍應，被告屬餐廳熟客。2020年4月14日晚，X於餐廳工作途中因嗅到大麻氣味而感到不適，被告堅持要送X回家，及後在X家中強暴她。X因為「手軟腳軟」掙扎不果；翌日X醒後向男友告知事件並報警。

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