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避免比賽再播錯 港政制局網站可下載國歌

香港新聞組／香港19日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港冰球隊2月在比賽時發生播錯國歌事件，冰協解釋是當地職員搜尋「香港國歌」，誤信結果顯示的反修例歌曲「願榮光歸香港」所致。香港政制及內地事務局近日更新網站，內置可直接下載國歌檔案，有別早前轉至中央人民政府中文網站下載；而「香港政府一站通」網站的「快速連結」亦增「下載國歌」選項。

明報報導，昨晚8時在Google谷歌）以「China Hong Kong Anthem」字眼搜尋，政制局國歌連結在網頁搜尋結果排第一，排第二為維基百科介紹正確國歌及「願榮光」的連結。

媒體詢問有無向谷歌付費買廣告，創新科技及工業局回覆參考創科局長孫東上月27日回覆新民黨葉劉淑儀的提問，而當日回覆是指有關工作不涉向谷歌付費買廣告，資科辦一直從技術層面，為港府包含國歌內容的網頁作搜尋優化工作，改進搜尋結果的排序。Google昨回覆稱不評論事件。

據報導，在政制局網頁「國歌」頁面，中文或英文版本均內置可直接下載國歌官方錄音及視頻的檔案，分別有合奏版及齊唱版，註腳顯示資料來源是中央人民政府網站，並附下載檔案說明。官網載有國歌五線譜、歌詞、相關條例，和奏唱國歌的標準及禮儀等，頁尾顯示最後更新時間為本周一（17日）。

報導稱，政制局昨回覆時沒透露更新時間，只是稱港府一直有在相關網頁，提供國歌不同影音版本的連結供下載；將繼續不時更新和優化網頁內容，提升服務以便利市民和用戶，日後亦繼續跟進有關工作。翻查紀錄，4月初「香港政府一站通」的「快速連結」仍未有「下載國歌」選項。

香港 谷歌 Google

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