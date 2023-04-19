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急診婦苦候12小時「等到死」 港公院3年4宗

香港新聞組／香港19日電
據資料統計，2020年起已發生過四宗急症室病人「等到死」事件，當中只有一半醫管局主動公布。（中通社）
據資料統計，2020年起已發生過四宗急症室病人「等到死」事件，當中只有一半醫管局主動公布。（中通社）

香港一名有長期病症58歲女子因發燒和咳嗽，日前赴東區醫院急症室求醫，苦候12小時才獲醫生診斷，但當職員廣播找她做檢查時卻無人回應，最後她被人在廁所內發現，當時已昏倒在地不省人事，搶救後不治。這是香港三年來第四宗急症室病人「等到死」事件。

文匯報報導，東區醫院昨日表示，該名女病人16日晚上約11時，因發燒和咳嗽到該院急症室求診，通宵輪候至17日上午11時15分，才有醫生為她診斷，當時認為她情況穩定，安排當日中午進行檢查，但職員先後於等候區呼叫，及兩度透過廣播系統呼叫其名字，均未能獲回應。

據報導，當日下午4時半，醫護人員在急症室等候區的無障礙廁所內，發現這名病人在廁所內昏迷失去知覺，隨即為她進行心肺復甦搶救，同日下午5時6分不治。

翻查資料，自2020年起公立醫院已發生最少四宗急症室病人「等到死」事件（包括本個案），例如廣華醫院前年亦有一名63歲長期病患在急症室等候區等上病房時離世。

據了解，這些悲劇多數發生在服務高峰，以這次事件為例，肇事的東區醫院，以及北區醫院、沙田威爾斯親王醫院及屯門醫院等，近日急症室一度輪候超過8小時。

報導稱，社區組織協會幹事彭鴻昌表示，急症病人在長時間輪候期間，病情可能突變，若未能及時施救，或導致嚴重後果：「這次的個案正是這兩類情況同時發生，病人既是等候期間惡化後失救，又因情況惡化一刻身處洗手間，沒有人留意到或及時發現到。」

彭鴻昌建議，醫管局應加強監察病人在輪候期間的維生指數，「現時的智能裝置或智能手帶，均可實時傳輸病人的訊息，可監察到輪候病人的維生指數狀況。過往發生事故後，醫管局都說過會做這些改善措施，但似乎都未能全面落實。」

他又建議可以在無障礙洗手間這類地方加裝智能裝置，如病人長時間維持同一姿勢，可以及早發現，傳出危險警示。

另據香港01報導，死者姓鍾，居於筲箕灣阿公岩村寮屋區。有鄰居表示，鍾女士在該村出生，與她一同長大，為她猝逝感到傷悲；該鄰居又指她身形比較「大隻」，但近日見其身子較羸弱。鄰居稱，她的家人希望低調處理，又稱她家庭近年頗不幸，「這兩、三年死了三個人（包括死者）。」

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