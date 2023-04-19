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夏寶龍訪港提6個相信 李家超：23條最快今年立法

香港新聞組／香港19日電
國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍（中）18日訪問香港大學，期間向媒體揮手致意。（美聯社）
國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍（中）18日訪問香港大學，期間向媒體揮手致意。（美聯社）

國務院港澳辦主任夏寶龍昨天結束訪港行程，香港特首李家超總結夏寶龍考察香港行程時，引述夏寶龍提出「六個相信」，包括相信港府團隊能擔起特區管治的主體責任等，又提醒不能忘記2019年黑暴破壞、港版「顏色革命」所帶給香港的傷害，指現時仍潛伏很多風險，李家超強調港府會堅定維護國家安全。

大公報報導，李家超表示，夏寶龍對香港提出「六個相信」，包括相信港府及管治團隊一定能擔起治理香港的主體責任；相信愛國愛港力量一定全心全意支持特首及港府依法施政；相信司法界一定能擔起維護國家安全、捍衛香港法治使命；相信香港是孕育機遇及財富的熱土及天堂，繁榮穩定的香港對大家最有利；相信香港是居民的共同家園、每個人都會為維護香港的和諧穩定出一分力，作出貢獻；相信青年必將擔起對家庭、香港及國家的責任。

據報導，就基本法第23條立法，李家超引述夏寶龍在「全民國家安全教育日」開幕典禮的主旨講話說，提醒不能忘記2019年黑暴、港版「顏色革命」所帶給香港的傷害、市民的擔憂、對社會的破壞。社會仍然潛伏不少風險，不少活動可能被騎劫，表面平靜不代表不會對社會造成威脅，要時刻響起警鐘。

李家超表示，香港不能亂亦亂不起，但他對執法部門有信心，危害國家安全的重大事故不會再發生，而基本法第23條立法是憲制責任，希望於今年內完成立法工作，最遲下年完成。夏寶龍考察期間曾說遊行並非表達訴求的唯一方法，李家超表示表達意見方法有很多種，遊行的確不是唯一表達意見的方法，市民可透過電郵、信件、電話及透過議員向港府反映意見。

另據文匯報統計，6天內，夏寶龍共出席了逾30場不同類型的公眾活動。據報導，全國人大常委會委員、民建聯立法會議員李慧琼昨日表示，夏寶龍主任是次全方位、深入地考察香港特區的治理、發展、民生、團結等情況，呼應了國家主席習近平去年七一重要講話提出的「四點希望」，「夏主任的考察代表了中央對香港的關懷，而他連番呼籲社會各界團結一致，攜手為國家、為香港作出貢獻，支持特區政府更好施政惠及社會，維護好國家安全，都是香港由治及興、長治久安的關鍵。」

香港 遊行 國務院

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