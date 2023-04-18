養生還傷身？香港檢測市售枸杞全部都含重金屬

香港消委會檢測市售27款枸杞，全數皆含有重金屬。圖為此次受測試的枸杞樣本。（中新社）

枸杞是常見的中藥材，不少人會將枸杞入菜，或單純泡熱水成枸杞茶，以滋補肝腎、益精明目。在歐美國家，枸杞更被視為「超級食物」，指其具有抗氧化與抗病毒的功效。但香港 消費者委員會近期抽查市售27款枸杞，竟發現所有樣本都檢驗出不同種類的重金屬，其中七成還有農藥殘留。

據香港媒體報導，香港消費者委員會27日公布早前針對香港市售27款枸杞的檢測 結果。經基因測試發現，所有樣本都檢驗出不同種類的重金屬。其中，不但全部樣本均檢出鉛，「尚品」及「御品皇」兩品牌樣本的鉛含量分別為每公斤0.284毫克及0.29毫克，已達香港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》上限，消委會表示，將把數據交給食安中心進一步檢測。

消委會指出，研究顯示經飲食慢性接觸鉛，可能損害兒童的神經發育和智力發展，也會影響成人血壓 的收縮壓，民眾應盡量避免攝入含鉛的食品。

此外，由於不少農民種植枸杞時，會噴灑農藥以減少蟲害，這次測試有逾七成樣本檢出農藥反應，但低於香港檢測標準。但有一樣本含有高達七種農藥，消委會擔心混合使用農藥有可能產生「雞尾酒反應」，危害健康。

檢測結果亦顯示，所有產品均為寧夏枸杞，主要種植於「中國枸杞之鄉」的寧夏地區。中新社報導，中國枸杞年產量佔全球95%以上，2020年中國枸杞出口總量達1.28萬噸，出口額突破1億美元，主要便是銷往香港，以及馬來西亞、美、澳等地。台灣市售枸杞基本上也都來自中國。

事實上，枸杞富含豐富的胡蘿蔔素、維他命C與礦物質，確實具有抗氧化的效果。但為避免將枸杞表面殘留的有害物質吃下肚，香港消委會建議，進食前應先用水清洗，並以冷開水浸泡15至20分鐘，同時不建議高溫長時間烹調，否則可能讓枸杞富含的維他命 C、礦物質等水溶性營養素流失。