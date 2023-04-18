轉載開槍警員個資 前香港眾志秘書長黃之鋒判囚3個月

前香港眾志祕書長的黃之鋒再度遭判刑。（美聯社）

26歲的前香港 眾志秘書長黃之鋒 因被控公開「西灣河開槍警員」資料，違反「起底禁制令」及匿名令，被控藐視法庭，17日遭高等法院判處3個月徒刑。

綜合香港電台、香港01等媒體報導，在此之前，黃之鋒涉於2020年在臉書上，轉載一條有關2019年11月11日，香港反送中人士發起「紀念日三罷」運動後，發生「西灣河開槍案」的涉事警員相關討論文章連結，內文公開開槍警的中文姓名及其妻女的照片及個資，並寫上「我哋老豆係殺人犯（我爸爸是殺人犯）」等的字語，違反禁止對員警「起底」、披露該名員警身分的命令。黃的貼文獲4000多人回應，在媒體披露此舉涉嫌違反禁制令後，貼文於次日被刪除。

黃之鋒因此被控藐視法庭，先前已認罪，並表示願承擔相關法律責任，對涉案員警及其家屬致歉，但17日仍被判刑3個月。

該案法官高浩文表示，將在近日內，以書面方式頒下判刑理由。

根據香港律政司的指控，香港早於2019年10月已頒禁制令，禁止非法披露警員、特務警察 及其家屬的個人資料。

在這起西灣河警察開槍事件中，中彈的示威者周柏均與另一名示威者胡子健，因企圖搶奪員警槍械及非法集結罪被捕，兩人於2022年11月被判刑6年，法官指周柏均受傷乃「咎由自取」，該名開槍員警也未遭起訴。

近年來，黃之鋒遭當局以「非法集會」和其他罪名三次起訴，並遭定罪，去年才服滿共約2年的刑期。此外，黃之鋒還是香港民主派47人因參與立法會選舉民主派初選而被控「串謀顛覆國家政權」罪的被告之一，面臨最高刑期終身監禁的可能性。