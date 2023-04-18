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83內地醫護抵香港 2年內料300護士增援

香港新聞組／香港18日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港醫護人手長期緊絀，為解決人手不足問題，醫管局早前推出「大灣區醫療人才交流計畫」，參與計畫的首批83名醫護「救兵」陸續抵港，醫管局主席范鴻齡和行政總裁高拔陞昨日到西九高鐵站迎接。

文匯報報導，本次交流計畫的醫護包括10名醫生、70名護士及3名中醫專家，全部是廣東省衛健委精挑細選的英才，精通中英文，平均臨床經驗8年，部分逾20年，護士將分配到七個聯網的醫院工作；內地醫生則會在九龍中、九龍西及新界西聯網交流。范鴻齡表示，兩地交流計畫會逐步擴充，料第二批約100名內地護士今年底抵港，兩年內有累積300名內地護士赴港。

港府去年9月公布「大灣區醫療人才交流計畫」，批准大灣區內地城市的專科護士無須本地註冊以及免考職業試赴港交流10至12個月。繼7位醫師以及3位中醫師打前站於上周抵港後，昨日中午，參與計畫的首批廣東省醫護團隊其他人員亦抵港，醫務衛生局局長盧寵茂會出席正式的歡迎儀式。

范鴻齡表示，首批赴港交流的內地醫護團隊包括10名醫生、3名中醫專家及70名護士。他形容，今次是計畫的里程碑，規模較大。他並對廣東省衛健委、香港中聯辦及香港特區政府的支持表示感謝。

廣東省衛健委代表楊波表示，部分去年赴港抗疫的醫護，今次再度參與計畫到港，認為抗疫的經歷加深兩地醫護的了解，令雙方更有意願合作交流。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，香港醫護緊缺情況現時仍較嚴峻，希望透過這次的交流，讓兩地的醫護建立互信，之後真的能吸引更多內地醫護人員赴港，使病人成為這個計畫下最大的得益者。」

另據明報報導，公立醫院醫護流失嚴重，高拔陞本月初前往英國「搶人才」，吸引在英就讀醫科或正執業的醫生回流返港。范鴻齡昨透露，局方共發出約100封「有條件聘書」，截至16日已逾20人簽約，其餘正在考慮，他相信今次英國之行「有些成績」。

范透露，局方將於6月派員前往澳洲做類似招募計畫，另正構思「環球計畫」在全球招聘人才。

香港 灣區 英國

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