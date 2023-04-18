五一內地出境旅遊 赴港預訂機票量居首

香港將發放50萬張免費機票，其中14萬張保留給內地旅客。圖為香港機場出境大廳。（中新社）

內地文化和旅遊行業近期呈現出快速復甦趨勢非常明顯，「五一」出行訂單爆發式增長、出境遊熱度逐步回升等多個特點。據攜程負責人透露，截至4月14日，香港 居於「五一」假期內地出境機票預訂量熱門目的地之首。

此外，為吸引更多內地民眾赴香港旅遊，香港機場管理局聯合香港航空、國泰航空與香港快運等三家航空公司，17日起陸續發放內地往返香港的免費機票，共計14萬張，期望加速香港旅遊業復甦。

大公報報導，「五一」長線遊需求井噴，攜程負責人透露，截至4月14日，今年「五一」假期內地出境機票預訂量Top10目的地城市分別為：香港、曼谷、新加坡 、首爾、普吉島、台北、澳門 、吉隆坡、東京、大阪。這意味著，香港居於出境機票熱度Top1目的地。

從各平台的預訂數據看，泰國、香港、日本、新加坡、馬來西亞、韓國、中國澳門、美國、印尼和菲律賓，是「五一」假期出境遊熱門目的地前十。

同時，隨著廣東省外赴港跨境列車開售，內地赴港旅遊便捷度大漲。攜程平台上，「五一」內地赴港旅遊訂單量較4月初（4月1日至5日）大增逾兩倍達213%，赴港跟團遊訂單環比4月初增長7.2倍。攜程旗下FlightAi市場洞察平台數據顯示，截至14日，今年「五一」假期攜程境內航班搜索熱度已超過2019年150%，跨境航班搜索熱度較2019年同期也增長近40%。

此外，香港航空「買一送一」產品於17日在攜程平台首發開啟。用戶將以單人機票價格，享受雙人機票的福利。此外，在15日至18日期間，用戶還可在攜程平台領取100港元（約12.7美元）機票優惠券，與「買一送一」優惠疊加使用。

春秋航空17日表示，截至14日，五一期間赴港航班的客座率已達七成。隨著假期的臨近，目前銷售數據仍在上升，且機票價格將在月底迎來大幅上漲。