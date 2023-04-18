「半個港澳辦」赴港調研 夏寶龍聚焦灣區機遇

香港示意圖。(圖：shutterstock)

中央港澳工作領導小組常務副組長、國務院 港澳辦主任夏寶龍昨早在港府總部會見本地及外國商會人士，特首李家超、商務及經濟發展局局長丘應樺陪同。中總會長蔡冠深、廠商會長史立德、副會長黃家和等出席。

綜合明報等港媒報導，夏寶龍等人18日結束6天的香港 考察，此次隨同赴港的包括港澳辦副主任王靈桂、黨組成員向斌及至少4名司長，赴港調查研究。港澳辦目前有2位副主任，共設9個司，有觀察人士稱，這次等於「半個港澳辦」搬到香港，調研規模之大相當罕見。

前天，夏寶龍前往立法會考察，並與議員大合照。港府新聞處發布的影片顯示，除了港澳辦副主任王靈桂、黨組成員向斌，至少有4位港澳辦司長現身，包括政研司司長楊光、聯絡司司長陳繼光、宣傳司司長曾健、安全事務司司長王振民。

夏寶龍赴港前即表示，將充分運用創新理論研究，解決港澳領域的新情況、新問題，聚焦灣區 機遇，返京後將完成報告和建議，供中央決策。

夏寶龍聽取外國商會代表的意見後，接著考察香港交易所、香港金融管理局等。多位本地和外國商會代表表示，在座談會上，夏寶龍表達了對香港中小企的關心，同時細心傾聽商會代表們的訴求，更鼓勵大家凝聚勢頭融入粵港澳大灣區發展大局，又重申了「一國兩制」的優越性，外國投資者無須擔心香港營商環境出現變化。他們表示，夏寶龍主任的講話，令商界感到安心。

地產建設商會今次未獲邀出席，地建會執委會主席梁志堅表示，同類會面不一定邀請所有商會。全國港澳研究會顧問劉兆佳分析，夏寶龍此行重點關注香港經濟和產業轉型、融入國家及大灣區發展，主要邀請在這些範疇具重要角色的工商組織代表。