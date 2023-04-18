梵中緊張之際 香港主教近30年來首訪北京

香港最高天主教神職人員、天主教香港教區主教周守仁17日抵達北京訪問。（取材自臉書）

香港 最高天主教神職人員──天主教香港教區主教周守仁17日抵達北京 訪問，同時也是香港主權移交內地以來，將近30年第一位在任的香港主教訪問北京教區。

央廣網報導，周守仁主教與幾位高階神父應北京教區李山主教的邀請，前往北京訪問。然而，北京當局與梵蒂岡近來因為北京無視梵中主教任命協議，單方面任命一名上海教區主教，此舉令梵蒂岡深感意外，升高雙邊緊張關係。

教廷表示，在北京當局宣布任命上海主教的前幾天，才得知北京的這項決定，先前已指控中國違反去年10月延長的主教任命雙邊協議。

2018年達成「梵中主教任命協議」，其目的在緩解內地長期以來忠於教宗 的地下教會與國家支持的官方教會之間，大約1200萬天主教徒的分歧，同時這也是自1950年代以來，雙方首次承認教宗是天主教會的最高領袖。

周守仁在展開5天的北京訪問行程之前，向路透發表的一份聲明中表示，他希望「促進內地與更大範圍的教會，特別是與亞洲國家教會之間的交流與互動」。

當被問到是否從梵蒂岡向北京教區傳達任何訊息時，周守仁透過發言人表示：「這是教區之間的互訪，北京已與梵蒂岡建立了國事聯繫」。

中國國家宗教事務局以及由國家支持的中國天主教愛國會，並未立即回應路透的置評請求。

梵蒂岡官員曾表示，因為香港在1997年由英國將其主權移交中國的「一國兩制」安排，尚未披露細節的2018年梵中主教任命協議不適用於香港。

過去數十年來，在無神論的中國共產黨統治下，香港一直是天主教進入內地的灘頭堡，一些天主教徒將香港視為北京和梵蒂岡經常出現緊張關係的摩擦來源。

周守仁不排除向北京教區提出這些擔憂。他表示：「可能觸及不同的宗教或其他問題，到目前為止，香港本身沒有限制宗教自由。」

香港民政事務局一名發言人表示，宗教自由受到「基本法」的保護，若是宗教團體的活動合法，當局不會加以干涉。

這名發言人說：「香港是一個開放與包容的城市，宗教信仰多元化。」