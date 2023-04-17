港發放新一期消費券 財爺估提振經濟0.6%

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 財政司司長陳茂波昨日趁港府發放新一期消費券，到深水埗一間食肆，用消費券買豆漿和小食送給市民，呼籲市民善用消費券消費。他表示預計昨日派發首期3000元（港幣，下同，約382.1美元）消費券可以即時為市場注入近200億元的消費力，預計今年消費券計畫，可以對經濟有0.6%提振作用。

綜合文匯報、明報報導，陳茂波昨早分別出席電台節目及在網誌撰文表示，預計合資格市民每人可獲5000元消費券，對經濟能發揮0.6%提振作用，形容對經濟復甦非常重要。而昨日首期每人3000元，會為市場即時注入200億元，相等於香港單月零售額約六成，這將為零售及餐飲等行業刺激實質需求、帶來更樂觀的氣氛，期望商戶提供更多優惠，讓市民開心消費，一同撐起經濟。

不過，他稱現時外圍環境差，加息潮仍未完結，香港要用自己力量撐住，預計第一季整體經濟有輕微、溫和增幅。

陳茂波說，香港今年首兩個月出口數字與去年同期相比下跌約25%，預期3月跌幅收窄至單位數；至於受惠於全面通關及撤銷所有社交距離 措施，消費數字增長17%，消費力度仍在加強，相信第二季經濟會比第一季更好。

陳茂波表示，3、4月旅客赴港情況比1、2月更好，現時主要受制於運力尚未完全恢復，當局已督促航空公司盡快增加航班，得知他們一直聘請機師，仍需時間。他又說，當局正推動高質量發展，其中將成立虛擬資產發展專責小組，商討香港Web3.0發展願景、路線圖及監管原則等，形容有「噴井式進展」，相關企業得知消息後對赴港發展十分踴躍。