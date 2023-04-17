香港再派消費券382美元 商店料增3成生意

港府16日派發新一期3000港元的電子消費券，有商店推出消費券限時優惠，吸引市民消費。（中新社）

港府連續第三年發放電子消費券，合資格市民昨起可領取新一期首輪3000元（港幣，下同，約382.1美元），適逢周日，大小商場人頭湧湧，多間零售店鋪和食肆均擠滿顧客。有商場負責人預計，防疫政策解除及通關，生意按年增加25%至30%。

文匯報報導，不少零售商鋪及食肆負責人表示，今期消費券對社會復常後促進行業生意更快復甦有莫大幫助；更有商店指客流量較平常周末增長50%至100%。有市民表示，早已看中心儀電器，消費券令自己下決心購買。

昨晨有不少持八達通卡的市民在港鐵站或便利店排隊「拍卡」領取消費券。馬先生昨晨已透過支付寶領取消費券，「都是打算用來買日用品及花在交通使費上，3000元不算多，但也能幫補一下。」

打算當晚與家人外出到餐廳吃飯的李先生表示，雖然今次兩輪合計共5000元消費券金額只為去年的一半，「不過有總好過沒有。其實都理解的，畢竟疫情 已經過去了，各行各業都在復常了。」

多間商場推出不少消費券獎賞、抽獎活動等，吸引市民到場消費。昨日下午觀塘apm商場內人潮絡繹不絕，不少市民扶老攜幼瀏覽或選購心儀商品，不論金鋪、電器店、運動服裝店、玩具模型店等都有市民在購物，不少店鋪更擠滿了顧客。

去年顧客多數使用消費券購買家庭電器、電視機及電腦，今年則多了市民買貴價相機，可能與外遊有關，「亦有客人買電子美容儀器，可能因為現時不用戴口罩 吧。」他指已提前準備足夠貨品應付需求。

旺角倫敦大酒樓負責人蘇萬誠表示，由於今次發放消費券的時間正好撞上周日，因此生意非常火爆，「雖然今次消費券的金額比去年少了一半，但之前疫情間就算領了消費券亦會因各種社交距離 限制而沒有來酒樓消費，今次來喝茶的市民明顯較多。」他相信消費券有助持續帶旺生意半個月。

新鴻基地產表示，旗下12間商場趁發放新一期消費券而推出多項消費券優惠，與商戶聯手刺激市民消費意慾，當中以電子用品、美容化妝、影音電器、珠寶鐘表等商戶最為受惠。將軍澳中心更在15分鐘內合共售出120部iPhone。整體而言，各商場人流及營業額分別按年升20%及25%。