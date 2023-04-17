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香港再派消費券382美元 商店料增3成生意

香港新聞組／香港17日電
港府16日派發新一期3000港元的電子消費券，有商店推出消費券限時優惠，吸引市民消費。（中新社）
港府16日派發新一期3000港元的電子消費券，有商店推出消費券限時優惠，吸引市民消費。（中新社）

港府連續第三年發放電子消費券，合資格市民昨起可領取新一期首輪3000元（港幣，下同，約382.1美元），適逢周日，大小商場人頭湧湧，多間零售店鋪和食肆均擠滿顧客。有商場負責人預計，防疫政策解除及通關，生意按年增加25%至30%。

文匯報報導，不少零售商鋪及食肆負責人表示，今期消費券對社會復常後促進行業生意更快復甦有莫大幫助；更有商店指客流量較平常周末增長50%至100%。有市民表示，早已看中心儀電器，消費券令自己下決心購買。

昨晨有不少持八達通卡的市民在港鐵站或便利店排隊「拍卡」領取消費券。馬先生昨晨已透過支付寶領取消費券，「都是打算用來買日用品及花在交通使費上，3000元不算多，但也能幫補一下。」

打算當晚與家人外出到餐廳吃飯的李先生表示，雖然今次兩輪合計共5000元消費券金額只為去年的一半，「不過有總好過沒有。其實都理解的，畢竟疫情已經過去了，各行各業都在復常了。」

多間商場推出不少消費券獎賞、抽獎活動等，吸引市民到場消費。昨日下午觀塘apm商場內人潮絡繹不絕，不少市民扶老攜幼瀏覽或選購心儀商品，不論金鋪、電器店、運動服裝店、玩具模型店等都有市民在購物，不少店鋪更擠滿了顧客。

去年顧客多數使用消費券購買家庭電器、電視機及電腦，今年則多了市民買貴價相機，可能與外遊有關，「亦有客人買電子美容儀器，可能因為現時不用戴口罩吧。」他指已提前準備足夠貨品應付需求。

旺角倫敦大酒樓負責人蘇萬誠表示，由於今次發放消費券的時間正好撞上周日，因此生意非常火爆，「雖然今次消費券的金額比去年少了一半，但之前疫情間就算領了消費券亦會因各種社交距離限制而沒有來酒樓消費，今次來喝茶的市民明顯較多。」他相信消費券有助持續帶旺生意半個月。

新鴻基地產表示，旗下12間商場趁發放新一期消費券而推出多項消費券優惠，與商戶聯手刺激市民消費意慾，當中以電子用品、美容化妝、影音電器、珠寶鐘表等商戶最為受惠。將軍澳中心更在15分鐘內合共售出120部iPhone。整體而言，各商場人流及營業額分別按年升20%及25%。

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