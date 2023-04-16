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831港鐵太子站襲擊事件 3男暴動罪成

香港新聞組／香港16日電
2019年8月31日發生港鐵「太子站襲擊事件」，案件15日轉往西九龍裁判法院處理，法官裁定3名被告除搶劫罪外6罪成立。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)
2019年8月31日發生港鐵「太子站襲擊事件」，案件15日轉往西九龍裁判法院處理，法官裁定3名被告除搶劫罪外6罪成立。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

2019年8月31日港鐵「太子站襲擊事件」，事後警方拘捕6名男子，其中一人前年承認暴動罪判囚40個月，兩人潛逃，餘下三人拒絕承認暴動、傷人、襲擊和搶劫等7罪。案件去年11月在區域法院開審後，昨日轉往西九龍裁判法院處理，法官裁定該3名被告除搶劫罪外6罪成立，為首宗經審訊後被裁定當日太子站暴動罪成案件。

文匯報報導，法官徐綺薇形容，黑衣人當天衝入車廂襲擊乘客，是在恃強凌弱、顛倒是非，又批評其中兩被告對準車廂內拉開彈叉和以「戰鬥格」指罵乘客，進一步挑動黑衣人情緒，製造更多暴力事件。案件押後至4月29日求情，其間所有被告須還押。

三名被告為案發時21歲的簡梓濱、19歲連俊雄及23歲卓嘉豪，均報稱為學生。簡被控當日在旺角彌敦道至奶路臣街附近參與非法集結；連被控同日在港鐵旺角站參與暴動，損壞多部出入閘機、售票機、閉路電視鏡頭及車站控制室等，另被控與卓同日在港鐵太子站參與暴動，即在九龍一列列車上襲擊男子X致其身體造成傷害，以及襲擊男子Y；卓另被控一項搶劫罪，即在太子站3號及4號月台搶劫屬女子Z的一部手機

據報導，法官昨日裁決時表示，經觀看呈堂片段，顯示黑衣人明顯是有備而來且帶齊裝備，遂裁定當時彌敦道一帶確有非法集結發生，港鐵旺角站及太子站亦有暴動發生。其中，旺角站的設施確遭人破壞，兩名事主X及Y確遭襲擊，又裁定案中三名被告是控方所指片段中被拍到的男子。

法官批評，黑衣人的行為是恃強凌弱、顛倒是非、態度蠻橫及不可理喻。連不時對準車廂內拉開彈叉，行為涉及暴力，亦非單獨行事，因而認為他有意圖襲擊X及Y，遂裁定其暴動、襲擊他人致造成身體傷害及普通襲擊罪成。

對卓辯稱自己當時只是「調停」黑衣人與乘客的爭執，向乘客潑水、擲水瓶和雨傘只是「為了製造緩衝區」、「減少雙方接近的機會」云云。被法官直斥這是砌詞狡辯、強詞奪理，指卓當時緊握雙拳擺出一副「戰鬥格」指罵手持鎚仔的乘客，是在進一步火上加油，挑動在場黑衣人的情緒、製造更多暴力事件，不可能是調停者，認為他有意圖襲擊X及Y，遂裁定暴動、襲擊他人致造成身體傷害及普通襲擊罪成。

卓另被控有意圖和其他黑衣人一起搶劫Z的手機，以阻止Z近距離拍攝。法官認為證據不足，裁定此項搶劫罪不成立。

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