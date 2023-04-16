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香港國際機場 蟬聯全球最繁忙貨運機場

香港新聞組／香港16日電
香港國際機場（見圖）去年共處理約420萬公噸貨物及航空郵件，再度榮膺全球最繁忙的貨運機場。（中通社資料照片）
香港國際機場（見圖）去年共處理約420萬公噸貨物及航空郵件，再度榮膺全球最繁忙的貨運機場。（中通社資料照片）

國際機場協會公布最新數據，香港國際機場去年共處理約420萬公噸貨物及航空郵件，再度榮膺全球最繁忙的貨運機場。

信報報導，香港運輸及物流局局長林世雄昨天發表網誌表示，這個佳績得來不易，全賴業界、機管局和政府通力合作，多管齊下促進航空貨運業的發展。

林世雄指出，民航處推出多項措施，包括發出加快航班申請的指引、簡化申請程序、加快處理審批航空公司的額外航班申請等，支援業界的營運，機管局亦在機場南貨運區預留土地支持轉運、跨境電子商貿及高價值而需要溫度控制貨物的發展。

林世雄又引述研究顯示，香港機場在全球50多個主要機場中，整體收費普遍低於國際及亞洲多個樞紐機場，機管局將繼續確保收費具競爭力。

另據香港01報導，林世雄指出，近年溫控貨物的空運市場需求強勁，局方不斷從硬件及軟件方面，積極提升機場處理高價值溫控貨物的能力。現時機場已獲得3個國際航空運輸協會，獲發有關處理高價值溫控空運貨物的認證，包括成為醫藥品冷鏈運輸（CEIV Pharma）、全球首個鮮活貨物運輸（CEIV Fresh），以及活生動物運輸 （CEIV Live Animals）。他指，全球僅少數機場同時具備上述認證。

他續指，香港國際機場3間航空貨運站，共有約7000平方米的冷藏倉儲面積，可處理對溫度敏感貨物，並設有溫度由攝氏負28度至25度的專用冷藏庫，迎合各種溫控貨物的特定需要。

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