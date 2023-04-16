夏寶龍提反送中 不容港獨及「黑暴」上演 盼港人拚經濟

中國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍15日在香港出席「全民國家安全教育日」開幕典禮並致辭。（中新社）

中國國務院 港澳辦主任夏寶龍昨天到香港 考察時說，「一個對立的社會是沒有前途的」，香港大家庭，應該形成包容共濟的好氛圍，有事好商量，眾人的事情眾人好商量。他希望，香港天天辦會展、搞創科、拚經濟、跑馬、跳舞、炒股、更用廣東話講出「搵啲錢」（賺大錢）。

綜合港媒報導，夏寶龍近日在香港考察，昨天到香港國安委舉辦的「全民國家安全教育日」活動，他說，香港是一個高度多元的社會，不管是何種政治立場，只要遵守「基本法」、「國安法」和香港法律，都可以在香港自由生活工作、學習。

夏寶龍還提到2019年修例事件（反送中事件），稱這是「港版顏色革命」，認為是一口警鐘，每時每刻警醒香港不能再亂起來，不能再容許港獨及「黑暴」上演，區議會不能再被反中亂港勢力操弄。

他還指，香港是中國唯一行普通法地區，一向以法治著稱，擁有大量法律優勢人才，是香港一大特色優勢，無論是用普通法還是中國法，維護國家安全都是首要任務，普通法也能維護國家安全，（中共）中央支持香港保持普通法制度，支持完善，特區司法制度和法律體制，包括完成「基本法」第23條立法。

香港特首李家超昨天在出席同場活動時亦表示，香港會盡早完成「香港基本法第23條」立法工作，而虛假信息、眾籌活動會亦規範，同時要確保律政司不受干涉、法院審判不受干預。

香港基本法第23條是一條規定香港應自行立法維護中華人民共和國國家安全的法律條文。其用意是以法律禁止任何有損該國國家主權、領土完整、統一及國家安全的行為。2002年至2003年期間，即將開始的立法過程在香港引起巨大爭議，引發50萬人參與七一大遊行 反對立法而停擺迄今。