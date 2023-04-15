夏寶龍：修例風波 「這場港版顏色革命」是香港抹不去的傷疤

國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍（前）。（中新社）

中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍15日出席香港 特別行政區維護國家安全委員會主辦的「全民國家安全教育日2023」開幕典禮時致詞表示，「修例風波」這場港版「顏色革命」雖然沒能得逞，但這是香港歷史上永遠抹不去的「傷疤」，是我們永久的痛，有人想抹去這段慘痛的記憶，這是不可能的。

中新網報導，夏寶龍表示，去年7月1日在香港回歸祖國25週年之際，習近平 主席視察香港發表一系列重要講話，對香港提出了殷切希望，語重心長地指出「香港是全體居民的共同家園，家和萬事興。經歷了風風雨雨，大家痛感香港不能亂也亂不起，更深感香港發展不能再耽擱，要排除一切干擾聚精會神謀發展」。

他說，習近平的講話飽含著對香港、對香港同胞的深情關懷，極大增強了全體港人共同守護香港安寧、共創香港美好未來的信心和決心，為維護國家安全、推進「一國兩制」實踐行穩致遠指明了前進方向。

夏寶龍表示，當前，香港正處在從由亂到治走向由治及興的新階段。這是中央全力支持得來的，是全體香港人民付出艱辛努力和巨大代價換來的，值得倍加珍惜、倍加呵護。香港要安定安寧，不要暴亂動盪；要繁榮昌盛，不要凋敝衰敗；要精誠團結，不要對立撕裂；要文明法治，不要野蠻失序，這是全體香港人民的共同心聲。

他表示，安是最大的福，亂是最大的禍。「國安」才能「港安」 ，「國安」才能「家安」。保國家安全，就是保「一國兩制」，就是保香港繁榮發展，就是保香港的民主自由，就是保香港全體居民的人權和根本福祉，就是保所有外國和內地來香港投資 者的利益。沒有安全和穩定，一切都無從談起。

接著他說，「修例風波」這場港版「顏色革命」雖然沒能得逞，但這是香港歷史上永遠抹不去的「傷疤」，是我們永久的痛，有人想抹去這段慘痛的記憶，這是不可能的。它是懸在我們頭上時時敲響的一口警鐘，每時每刻都在警醒著我們。

夏寶龍表示，我們相信，特別行政區政府及其管治團隊一定能夠擔起治理香港的主體責任。我們相信，愛國愛港力量作為守護香港的中堅力量，一定會全心全意支持行政長官和特別行政區政府依法施政，心往一處想、勁往一處使，這是大家的責任，也是大家的榮光。我們相信，香港司法法律界專業素養高、責任心強，一定能擔負起維護國家安全、捍衛香港法治的光榮使命。我們相信，香港是孕育機遇與財富的熱土和天堂，來自世界各地的投資者在這裡創造了一個個奇蹟，一個繁榮穩定的香港對大家是最有利的，你們的付出必將得到豐厚回報。

夏寶龍最後表示，中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程，香港前進的步伐是任何人、任何勢力都無法阻擋的。有習近平主席和中央政府的領導、支持，有「一國兩制」方針的堅實保障，有香港特別行政區政府積極作為和社會各界的共同努力，香港由治及興之路必將越走越寬廣，香港一定能夠綻放出更加璀璨奪目的光彩。