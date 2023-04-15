我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人租霸專坑房東 建微信群教惡招

30歲男沙加緬度駕車開槍 還威脅攻擊加州州議會

夏寶龍：中央支持完善特區司法制度 包括完成23條立法

香港新聞組／香港15日電
中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍，15日在香港出席「全民國家安全教育日」開幕典禮並致辭。（中新社）
中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍，15日在香港出席「全民國家安全教育日」開幕典禮並致辭。（中新社）

中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍在「全民國家安全教育日」開幕典禮致辭時指，相信特區政府及管治團隊一定能夠擔起管理香港的主體責任。現在社會看似平靜，實則暗流還在湧動，亂的根源沒有根除，治的基礎還需要鞏固。

香港電台報導，夏寶龍表示，需要時刻警惕街頭暴力捲土重來、軟對抗暗中作亂，以及海外亂港活動倒灌香港，特別是一些反中亂港活動，打著所謂人權、自由、民主、民生的幌子，極具迷惑性，不可掉以輕心。行政、立法、司法機關應當展現擔當，多多考慮香港整體利益，多考慮香港人民的福祉，在特區憲制秩序和行政主導體制下，各司其職，依法履職盡責。

他又相信，司法及法律界專業素質高，責任心強，一定能擔負起維護國家安全，捍衛香港法治的光榮使命。無論實行普通法還是大陸法，維護國家安全都是首要任務，普通法也能很好地維護國家安全。中央支持香港保持普通法制度，支持完善特區司法制度和法律體系，包括完成「基本法」第23條立法。

夏寶龍指出，一些國家制定實施幾十部維護保障自己國家安全的法律，但是中央只出台一部「香港國安法」，他們就大肆攻擊抹黑，戴著有色眼鏡説三道四、橫加指責，炮製各種所謂的報告決議法案，揮舞制裁大棒感染香港執法檢控和司法，卑鄙地恐嚇威脅法官、檢控官，這是對香港法治的嚴重破壞和惡意干預，對人類法治精神的嚴重褻瀆，對法治尊嚴的嚴重踐踏，更暴露這些所謂文明國家的野蠻和無知。

夏寶龍提及，特區法院依法對修例風波中出現的嚴重違法犯罪行為，作出具有阻嚇性判決，有力捍衛法治尊嚴，得到社會普遍認同和支持。他強調，一直相信法院能夠妥善處理好適用「香港國安法」過程中產生的一些新問題，全面準確實施「基本法」和「香港國安法」，有力維護國安和香港的民主自由和安寧。

此外，身兼香港特區國安委主席的行政長官李家超表示，「香港國安法」頒布實施後，香港大致回復平穩，但不能低估危害國家安全的風險，當局會盡早完成「基本法」23條立法工作。

中聯辦主任鄭雁雄就說，要清醒認識香港「治」的局面仍不鞏固，一些法律制度及執行機制有待完善。

香港 教育

上一則

持「嶺南通·八達通」 香港內地327城一卡暢行

下一則

西安機場過安檢被發現帶步槍實彈 女：父親的遺物

延伸閱讀

國家安全教育日 港18區動員 大律師進社區宣講國安法

國家安全教育日 港18區動員 大律師進社區宣講國安法
離職的比錄取多 港醫管局招聘醫生 不再硬性要求懂粵語

離職的比錄取多 港醫管局招聘醫生 不再硬性要求懂粵語
大學生打HPV疫苗 加州擬立法強制

大學生打HPV疫苗 加州擬立法強制
「年年有春天」林青霞曬與楊紫瓊合影 原來多年前曾有段緣分

「年年有春天」林青霞曬與楊紫瓊合影 原來多年前曾有段緣分

熱門新聞

成都有位在飯店擔任洗碗工的大媽其實是「隱形富豪」，每天上下班都有女兒開要價千萬的豪車接送。（視頻截圖）

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

2023-04-08 11:00
張波與葉誠塵。(取材自澎湃新聞)

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

2023-04-07 12:13
武漢華南海鮮市場。(美聯社)

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

2023-04-08 12:05
德國外交部長貝爾伯克（左）和中國外長秦剛（右）14日在北京釣魚台國賓館舉行「中德外交與安全戰略對話」會議，會後舉行聯合記者會。美聯社

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

2023-04-14 13:03
對孟晚舟而言，赴美是一項危險舉動，她曾因欺詐罪被美國指控及通緝，甚至遭到逮捕。 (取材自鳳凰網）

不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差

2023-04-14 02:26
中國駐歐盟使團團長傅聰。（新華社）

戰狼變色狼？中國駐歐盟大使被爆追蹤色情帳號

2023-04-10 11:20

超人氣

更多 >
六個原因 你可能領不到社安金

六個原因 你可能領不到社安金
非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責

非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責
德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味
美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？

美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？
誤將自己反鎖在頂樓 女子超機智靠Uber外送解救

誤將自己反鎖在頂樓 女子超機智靠Uber外送解救