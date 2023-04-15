夏寶龍：中央支持完善特區司法制度 包括完成23條立法

中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍，15日在香港出席「全民國家安全教育日」開幕典禮並致辭。（中新社）

中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍在「全民國家安全教育 日」開幕典禮致辭時指，相信特區政府及管治團隊一定能夠擔起管理香港 的主體責任。現在社會看似平靜，實則暗流還在湧動，亂的根源沒有根除，治的基礎還需要鞏固。

香港電台報導，夏寶龍表示，需要時刻警惕街頭暴力捲土重來、軟對抗暗中作亂，以及海外亂港活動倒灌香港，特別是一些反中亂港活動，打著所謂人權、自由、民主、民生的幌子，極具迷惑性，不可掉以輕心。行政、立法、司法機關應當展現擔當，多多考慮香港整體利益，多考慮香港人民的福祉，在特區憲制秩序和行政主導體制下，各司其職，依法履職盡責。

他又相信，司法及法律界專業素質高，責任心強，一定能擔負起維護國家安全，捍衛香港法治的光榮使命。無論實行普通法還是大陸法，維護國家安全都是首要任務，普通法也能很好地維護國家安全。中央支持香港保持普通法制度，支持完善特區司法制度和法律體系，包括完成「基本法」第23條立法。

夏寶龍指出，一些國家制定實施幾十部維護保障自己國家安全的法律，但是中央只出台一部「香港國安法」，他們就大肆攻擊抹黑，戴著有色眼鏡説三道四、橫加指責，炮製各種所謂的報告決議法案，揮舞制裁大棒感染香港執法檢控和司法，卑鄙地恐嚇威脅法官、檢控官，這是對香港法治的嚴重破壞和惡意干預，對人類法治精神的嚴重褻瀆，對法治尊嚴的嚴重踐踏，更暴露這些所謂文明國家的野蠻和無知。

夏寶龍提及，特區法院依法對修例風波中出現的嚴重違法犯罪行為，作出具有阻嚇性判決，有力捍衛法治尊嚴，得到社會普遍認同和支持。他強調，一直相信法院能夠妥善處理好適用「香港國安法」過程中產生的一些新問題，全面準確實施「基本法」和「香港國安法」，有力維護國安和香港的民主自由和安寧。

此外，身兼香港特區國安委主席的行政長官李家超表示，「香港國安法」頒布實施後，香港大致回復平穩，但不能低估危害國家安全的風險，當局會盡早完成「基本法」23條立法工作。

中聯辦主任鄭雁雄就說，要清醒認識香港「治」的局面仍不鞏固，一些法律制度及執行機制有待完善。