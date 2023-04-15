飲早茶訪基層…夏寶龍籲建制派團結 勿忘2019慘痛經歷

國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍（前），14日到訪香港鄰舍輔導會深水埗康齡社區服務中心。（中新社）

國務院 港澳辦主任夏寶龍赴港考察第二天，14日到訪港九多處，不僅和數十名街訪坊「飲早茶」，也與少數族裔、長者、地區人士、法界人士見面交流，傍晚亦到中聯辦會見港區人代、政協等。有代表於會後表示，夏寶龍呼籲建制派團結支持特區政府依法施政，強調這次到香港 是證明，中央需要高度準確掌握香港實際情形。

據明報報導，夏寶龍昨早在特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄、民青局長麥美娟陪同下到九龍灣一間酒樓，與地區人士飲早茶，期間夏主動提及區議會改革。據與會的觀塘區議會主席、民建聯柯創盛表示，夏認為區議會是政府與市民之間的溝通橋梁，無論日後如何組成，一定是「愛國者治港」的體現，亦應回歸地區諮詢架構的角色，惟未有提及改革方式。

政府至今未表明會否保留區議會，但有與會地區人士相信，夏寶龍的說法代表將保留區議會。

九龍社團聯會副理事長黃春平也是與會者之一，他說，夏寶龍鼓勵與會者繼續服務市民，向特首反映真實民意，同時強調不忘2019年的慘痛經歷，保持時刻警惕。至於近期政府在18區成立「關愛隊」，黃說夏寶龍對工作方向表示欣賞，認為全社會都應重視及支持。

民建聯觀塘區議員譚肇卓說，夏在早茶席間肯定在場一眾愛國者服務市民的工作，又以眼鏡作喻，形容區議員有如特區政府的銀鏡，透過反映好民意，讓特區政府更好地看清社會問題。

同場飲茶的工聯會九龍東立法會議員鄧家彪透露，見面期間，夏寶龍特別引用漢高祖劉邦的詩「大風歌」勉勵大家，認為該首詩的內容很好，作為愛國的治港者應該細味，思考如何守護太平，並期望愛國者如「滿天星」般遍布全港為市民服務。