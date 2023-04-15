國家安全教育日 港18區動員 大律師進社區宣講國安法

香港保安局15日上午帶領轄下紀律部隊及各紀律部隊青少年團隊，聯同其他青少年制服團體，在香港警察學院聯合舉行升旗儀式。（視頻截圖）

香港 國安法實施以來，15日第三度舉辦「全民國家安全教育日」，特區政府首次在全港18區舉行共60多場面向地區、青年、婦女等不同群體的活動，包括香港國安法的講座及展覽、參觀愛國教育支援中心、舉辦國家安全教育問答挑戰賽等。

大公報報導，中西區民政事務處14日於西營盤社區綜合大樓禮堂舉辦「喜迎香港特區成立26周年─中西區全民國家安全教育日研討會」，邀請嚴康焯大律師向市民講解香港國安法相關條例，以及部分涉及香港國安法的案例。

嚴康焯表示，「香港是我們的家，中國是我們的祖國」，只要大家記住這個家與國的概念，便不會干犯到香港國安法，不會誤觸法網 。

針對一些抹黑香港國安法，包括「未審先判」的說法，嚴康焯澄清，如果有人犯了嚴重罪行，就算沒有香港國安法，法庭考慮保釋最重要的因素是他會不會在保釋期間再犯，普通法的標準是這樣，那麼香港國安法第42條所講的「除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為的，不得准予保釋」，在原則和精神上與普通法是完全一致的。他認為，「未審先判」是誤導。

而在「全民國家安全教育日」前夕，元朗警區與世界雙節棍總會（香港分會）14日也舉辦了「國安傳承雙截棍」活動，保安局局長鄧炳強及教育局 局長蔡若蓮皆有出席動。嘉賓與逾百位學生，以及元朗耆樂警訊會員一起在草坪上動海綿雙節棍，並帶領學生高呼「國家安全，護我家園」。

獲邀參加活動的民建聯立法會議員周浩鼎說，這次活動極具創意，耍雙節棍寓意守護國家安全，期盼透過長幼共同參與，一起把守護國家安全理念做到薪火相傳。

另外，全港學校今學年起須落實維護國家安全的行政及教育措施，但目前中小學的招標及採購程序並無明訂維護國安條款。

保安局禁毒處與教育局早前邀請中學與非政府機構，向禁毒基金申請撥款，在下學年推行校園驗毒；禁毒基金首次要求參加驗毒的中學，須在申請文件新增國安要求，學校與機構利用撥款採購時，須考慮維護國安的「持續性責任」，否則可根據國安利益取消投標者資格或終止合約，並警告如學校或機構「曾經或正在從事」不利國安利益的活動，項目會被中止。

但有中學校長坦言，識別投標者有否危害國安，恐有一定困難。