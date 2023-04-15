水航線通了 尖沙咀2.5小時抵廣州 往來機場水路也將通
琶洲港澳客運口岸碼頭14日正式試運營，標誌著廣州中心城區唯一的水上跨境口岸開始投入試航；從香港市區直抵廣州市中心僅兩個半小時，首批22名旅客多為商務客。琶洲港澳碼頭18日將正式首航，並開通至香港機場的航線，單程大約兩小時。至此，加上年初新增的廣州東站至香港高鐵線路，穗港進入兩地市中心水路、鐵路「水鐵雙直達」時代。
香港文匯報報導，琶洲港澳客運口岸是廣東省重點建設項目、廣州「攻城拔寨」項目，它的試運營將打破大灣區兩個核心城市香港和廣州市中心之間無直達水上航線的歷史。琶洲港澳碼頭經兩年多建設正式竣工驗收，成為廣州首座集跨境、城際、海島功能的水上交通口岸綜合體。在第133屆廣交會開幕前一日迎來試航。
搭載首批香港入境旅客的「海珠湖」號高速客輪14日上午10時30分抵達琶洲港澳碼頭，幾乎同時，搭載出境旅客的「海珠灣」號客輪從琶洲港澳碼頭出發，駛往香港中港城碼頭。兩艘客輪在碼頭附近珠江江面同時鳴笛，互相致意。
據報導，從下船到辦理完入境手續，走出碼頭，全程僅五分鐘左右，十分順暢。首批旅客之一的華浩集團主席陳惠龍參加過10多屆廣交會，他說，「乘坐高鐵還需要打車或換乘地鐵來到廣交會，而搭船則是直達目的地。我特別計算了時間，從家中出發到抵達琶洲碼頭，全程不到三小時，非常快捷。」
琶洲港澳碼頭18日將正式首航，並開通至香港機場的航線，實現「海天聯運」，單程大約兩小時。
另據大公報報導，琶洲港澳客運口岸碼頭試運營期間推出優惠，不少廣州市民現場搶購了1元人民幣的單程船票，有廣州市民看到消息便在當天早上臨時購票赴港，表示「這次真的是說走就走。來往大灣區不同城市的交通方式越來越多，真的感覺到很方便。」
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