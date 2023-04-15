水航線通了 尖沙咀2.5小時抵廣州 往來機場水路也將通

廣東廣州琶洲港澳客運口岸試運營階段，開通琶洲港往返香港中國客運碼頭（中港城）航線，航程兩個半小時。（中新社）

琶洲港澳客運口岸碼頭14日正式試運營，標誌著廣州中心城區唯一的水上跨境口岸開始投入試航；從香港 市區直抵廣州市中心僅兩個半小時，首批22名旅客多為商務客。琶洲港澳碼頭18日將正式首航，並開通至香港機場的航線 ，單程大約兩小時。至此，加上年初新增的廣州東站至香港高鐵線路，穗港進入兩地市中心水路、鐵路「水鐵雙直達」時代。

香港文匯報報導，琶洲港澳客運口岸是廣東省重點建設項目、廣州「攻城拔寨」項目，它的試運營將打破大灣區 兩個核心城市香港和廣州市中心之間無直達水上航線的歷史。琶洲港澳碼頭經兩年多建設正式竣工驗收，成為廣州首座集跨境、城際、海島功能的水上交通口岸綜合體。在第133屆廣交會開幕前一日迎來試航。

搭載首批香港入境旅客的「海珠湖」號高速客輪14日上午10時30分抵達琶洲港澳碼頭，幾乎同時，搭載出境旅客的「海珠灣」號客輪從琶洲港澳碼頭出發，駛往香港中港城碼頭。兩艘客輪在碼頭附近珠江江面同時鳴笛，互相致意。

據報導，從下船到辦理完入境手續，走出碼頭，全程僅五分鐘左右，十分順暢。首批旅客之一的華浩集團主席陳惠龍參加過10多屆廣交會，他說，「乘坐高鐵還需要打車或換乘地鐵來到廣交會，而搭船則是直達目的地。我特別計算了時間，從家中出發到抵達琶洲碼頭，全程不到三小時，非常快捷。」

琶洲港澳碼頭18日將正式首航，並開通至香港機場的航線，實現「海天聯運」，單程大約兩小時。