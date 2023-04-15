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離職的比錄取多 港醫管局招聘醫生 不再硬性要求懂粵語

香港新聞組／香港15日電
香港公立醫院醫生持續流失，醫管局透露 目前局方招聘時，已不再硬性要求醫生必須懂廣東話。（中通社）
香港公立醫院醫生持續流失，醫管局透露 目前局方招聘時，已不再硬性要求醫生必須懂廣東話。（中通社）

香港公立醫院醫生流失問題持續，立法會財委會文件顯示，去年度公院醫生流失率為7.7%，共有486人離職。醫管局行政總裁高拔陞13日在立法會財委會特別會議上透露， 局方現在招聘時已不再硬性要求醫生必須懂廣東話，「專業知識和技術係我哋最重視的，反而語言，我們有辦法處理到。」

文匯報報導，公院去年度醫生流失率為7.7%，部分專科更出現人手負增長，急症室醫生最為「重災」，醫管局七個聯網中有六個聯網都出現取錄的醫生不及離職人數多。《醫生註冊條例》去年修例後，設立特別註冊途徑，讓非本地培訓醫生來港行醫，但去年度經特別註冊途徑來港的醫生僅五人。

在13日財委會特別會議上，有立法會議員質疑醫管局要求境外醫生必須懂廣東話才能來港行醫，門檻太高導致計劃乏人問津。高拔陞澄清，醫管局已不再有這種硬性要求。他早前到英國介紹香港公立醫院工作情況時，亦有部分外籍醫生表示有意來港工作，但完全不懂廣東話，醫管局照樣與他們接洽。事實上，醫管局目前也有不少有限度註冊的醫生是不懂廣東話，而他們的表現均十分理想。

同時，為增加人手供應，醫管局已聯絡將於未來五年退休的醫護，其中有八成人願意退休後延任，顯示相關計劃初見成效。

會議上，民建聯議員李世榮表示，香港公營牙科服務不足，政府可否資助長者到內地一些牙科醫院使用服務。署理醫務衞生局局長李夏茵表示，明白長者對牙科服務的需求，但由於人手不足，增加有關服務會有難度。面對長者的醫療服務需求與日俱增的問題，局方正積極研究長者醫療券能否「過河」在大灣區內地城市使用，並考慮讓長者以醫療券在內地購買醫療保險

醫務衛生局表示，每月均會與醫管局有定期會議，檢視包括招聘和人手流失情況等各方面工作績效。醫務衞生局常任秘書長陳松青補充，政府會因應服務需要，增加牙齒衞生員、牙科治療師和牙醫的培訓，稍後修訂牙醫註冊條例時，會一併加入相關建議，希望今年下半年將修訂條例草案提交立法會審議。

香港 退休 醫療保險

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