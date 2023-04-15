香江風情／標新音異 港必比登美食「平靚正」

香港 台灣有同物不同名之異，比如美食 榜香港叫米芝蓮，台灣叫米其林，又如港府派現金給民眾叫派「電子消費券」，台灣叫「全民共享普發現金」。過去數日和未來數日，香港民間狂歡都跟米其林和消費券有關，一是下周將發布「香港澳門 米芝蓮指南 2023」，事前預熱是剛公布米其林必比登推介名單；一是港府今年再派人頭6000港元，首期「電子消費券」16日發放。

把兩件事串在一起的，是香港人好吃，即粵語的「為食」，意思是嘴饞貪吃。過去香港股市樓市一升，市面即時反應是餐廳酒樓人山人海，這些年一個景象是港府派現金後，雖說商場百貨公司開打優惠戰，但最得益的還是大小食肆，因為拍「電子消費券」吃東西好像特別的爽。

派「電子消費券」是這些年才有的事，港人看米其林榜單看必比登推介去覓食，也是這些年才變的，引來變化的，是米其林改了高看法菜義餐的毛病，比較重視香港地道粵菜廳，必比登更是力推香港平民小吃，港人才納其為美食天書。

今年的必比登推介名單，香港65間食肆入選，推介會說今次主推「平靚正」的食肆上榜，意思是價錢便宜、食物好看、味道正宗，其中價錢便宜還有量化，說是食客不超過400港元，就可吃上三道美食。

米其林指南的國際總監認為香港餐飲業千姿百態、充滿創意，所以必比登入港14年，必比登推介食肆增長了三倍。年年都有的現象，是香港食客不想找數十間餐廳來細看，省事方法是找新上榜的店家去吃，所以新上榜餐廳生意會暴漲。今年六間餐廳新上榜都紅，其中三間被定位為街頭小吃者是暴紅。

看今年的必比登，新登榜的六間食肆，果然都在搞搞新意思。其中開在佐敦的「西關老祖」，老闆跑到廣州去拜師，回來又標新用西班牙杜洛克豬肉做「炸黑毛豬肉糭」，配上手工西關瀨粉，果然一炮而紅。開在灣仔船街的「船記」，則是在懷舊中立異，其點心講究每日新造、即叫即蒸，招牌韭黃鮮蝦腸是爽滑剔透。「和哥叉燒」是軟腍彈牙，據說都是數十年老師傅的手藝。