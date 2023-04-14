我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技高管Bob Lee遭刺殺 38歲嫌落網 兩人相識 案發時在街區爭吵

布萊德彼特提前賣洛杉磯市豪宅 省稅180萬元

招聘醫生 醫管局：不再硬性要求懂粵語

香港新聞組／香港14日電
香港公立醫院醫生持續流失，醫管局透露 目前局方招聘時，已不再硬性要求醫生必須懂廣東話。（中通社）
香港公立醫院醫生持續流失，醫管局透露 目前局方招聘時，已不再硬性要求醫生必須懂廣東話。（中通社）

香港公立醫院醫生流失問題持續，立法會財委會文件顯示，去年度公院醫生流失率為7.7%，共有486人離職。醫管局行政總裁高拔陞13日在立法會財委會特別會議上透露， 局方現在招聘時已不再硬性要求醫生必須懂廣東話，「專業知識和技術係我哋最重視的，反而語言，我哋有辦法處理到。」

文匯報報導，公院去年度醫生流失率為7.7%，部分專科更出現人手負增長，急症室醫生最為「重災」，醫管局7個聯網中有6個聯網都出現取錄的醫生不及離職人數多。《醫生註冊條例》去年修例後，設立特別註冊途徑，讓非本地培訓醫生來港行醫，但去年度經特別註冊途徑來港的醫生僅5人。

在13日財委會特別會議上，有立法會議員質疑醫管局要求境外醫生必須懂廣東話才能來港行醫，門檻太高導致計劃乏人問津。高拔陞澄清，醫管局已不再有這種硬性要求。他早前到英國介紹香港公立醫院工作情況時，亦有部分外籍醫生表示有意來港工作，但完全不懂廣東話，醫管局照樣與他們接洽。事實上，醫管局目前也有不少有限度註冊的醫生是不懂廣東話，而他們的表現均十分理想。

同時，為增加人手供應，醫管局已聯絡將於未來5年退休的醫護，其中有八成人願意退休後延任，顯示相關計劃初見成效。

會議上，民建聯議員李世榮表示，香港公營牙科服務不足，政府可否資助長者到內地一些牙科醫院使用服務。署理醫務衞生局局長李夏茵表示，明白長者對牙科服務的需求，但由於人手不足，增加有關服務會有難度。面對長者的醫療服務需求與日俱增的問題，局方正積極研究長者醫療券能否「過河」在大灣區內地城市使用，並考慮讓長者以醫療券在內地購買醫療保險

醫務衞生局表示，每月均會與醫管局有定期會議，檢視包括招聘和人手流失情況等各方面工作績效。醫務衞生局常任秘書長陳松青補充，政府會因應服務需要，增加牙齒衞生員、牙科治療師和牙醫的培訓，稍後修訂牙醫註冊條例時，會一併加入相關建議，希望今年下半年將修訂條例草案提交立法會審議。

香港 退休 醫療保險

上一則

港冰球領隊：未來電郵附國歌檔案 提醒賽會勿上網搜

下一則

一帶一路受阻？漢堡港列關鍵設施 德重審中資入股案

延伸閱讀

優越健保VillageCareMAX 關懷社區 提供聯邦保健綜合優選計劃 福利豐厚

優越健保VillageCareMAX 關懷社區 提供聯邦保健綜合優選計劃 福利豐厚
港上年度近4000公務員辭職 創新高

港上年度近4000公務員辭職 創新高
皇后區貝賽水晶牙科淺談術後保養影響植牙結果

皇后區貝賽水晶牙科淺談術後保養影響植牙結果
王嘉廉社區醫療中心法拉盛牙科診所開業 提供全面優質的牙科保健服務

王嘉廉社區醫療中心法拉盛牙科診所開業 提供全面優質的牙科保健服務

熱門新聞

成都有位在飯店擔任洗碗工的大媽其實是「隱形富豪」，每天上下班都有女兒開要價千萬的豪車接送。（視頻截圖）

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

2023-04-08 11:00
張波與葉誠塵。(取材自澎湃新聞)

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

2023-04-07 12:13
中國知名的張家界天門山玻璃棧道，驚傳4日有4名遊客翻越護欄跳崖自殺，其中一人雖被攔阻，但事前已服毒仍不治身亡。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

2023-04-06 14:27
武漢華南海鮮市場。(美聯社)

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

2023-04-08 12:05
中國駐歐盟使團團長傅聰。（新華社）

戰狼變色狼？中國駐歐盟大使被爆追蹤色情帳號

2023-04-10 11:20
兩位外國旅客登機，一名旅客上前詢問，卻被工作人員勸離。（取材自九派新聞）

不把中國人當人? 亞航等外籍乘客 機上百人枯候3小時

2023-04-10 11:00

超人氣

更多 >
房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思

房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思
刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家
堅果有益健康 這兩種特別棒

堅果有益健康 這兩種特別棒
五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員
佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見

佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見