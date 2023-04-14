香港新登記職工會數目 兩年跌逾九成

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港反修例運動一度引發新工會登記浪潮，日前勞工 處數字顯示，過去3年新登記職工會數目持續減少，由2020年495個大跌至2022年40個，跌逾九成，已登記職工會總數也由前年底1527個跌至去年底1454個。

明報報導，翻查職工會登記局去年職工會初步統計數字，去年有113個職工會由登記冊除名，包括自行解散及自行請求取消登記。

據報導，勞工處回覆立法會特別財委會資料顯示，去年40個新登記職工會中，僅「普通話教育人員工會」申報聯繫勞工團體為港9勞工社團聯會（勞聯）。

另外，報導稱，港府去年推出「共創明Teen計畫」協助弱勢社群 學生擺脫跨代貧窮，多名立法會議員關注計畫運作情況。社署表示，截至今年2月，共2779名學員及其友師正參與計畫，而截至今年2月底，共21名學員及16名友師退出計畫，部分學員因而要再配對。

近年虐兒個案備受關注。社署最新數字顯示，新登記保護兒童個案連續兩年上升，由2020年940宗增至去年1439宗，去年數字較前年的1367宗升約5.3%。去年1439宗新登記保護兒童個案中，個案種類以身體傷害或虐待最多，共652宗，占45.3%；其次是性侵 犯，共443宗，占約3成。