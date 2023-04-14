港電騙減半 冒官案季跌57% 「猜猜我是誰」回升

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港去年錄得2831宗電話騙案，是歷年新高，受害人總損失更高達10.8億元（港幣，下同，約1.3億美元），其中不少是長者辛勤數十載的畢生積蓄。在警方與各界攜手一連串預防、宣傳教育 及執法行動下，最新一季電話騙案由去年第四季1144宗大幅回落至597宗，其中「假冒官員」錄得按季減少達57%至165宗。不過，「猜猜我是誰」宗數較去年同期卻錄得顯著升幅。

文匯報報導，電話騙案一宗都嫌多，警方將繼續與各界通力合作全方位打擊電騙，未來更希望透過金融管理局加強與銀行間合作，優化「堵截騙款」及情報交換機制，並會參考新加坡 等不同地區打擊電騙案手法，以保護市民財產。

商業罪案調查科日前在最新一季的電話騙案記者會上，特別邀請一名誤墜「假冒官員」騙案損失210萬元畢生積蓄的受害人，親述受騙過程中的心路歷程，以忠告市民提防電騙。

今年70歲的侯伯表示，去年8月接獲假冒內地官員的騙徒電話，指稱他涉及內地一宗龐大的洗黑錢案。侯伯為證清白，遂按對方要求提供個人及銀行戶口等資料以供查核。

其間，騙徒又稱洗黑錢案涉及300多人，包括港府官員，要求他在手機 安裝追蹤軟件以供監視。侯伯當時表示不懂手機下載程式，對方即安排「女特工」上門提供協助。侯伯為證清白，一直與騙徒「充分合作」。

直至同年9月3日，「女特工」突由父親陪同上門通知他已墜入騙局。原來該「女特工」是一名大學生，本身亦是「假冒官員」的受害人，被騙徒以「協助查案」為名，利用她向受害人手機下載可被遠端控制的程式。其後，女學生上網查核發現與她視像的官員樣貌與真人不同，始揭發受騙。侯大驚，立即檢查銀行戶口，惟210萬元積蓄已全被轉走，無奈報警。

「自己太過執著要證明清白，太自負以為只要不提供銀行卡密碼，騙徒就無法偷取存款。」詎料騙徒只需在他手機下載遠端控制的程式，無須密碼也可將銀行戶口改動為網上理財轉走存款。

為更有效打擊電話騙案，商罪科已於去年9月成立「專案小組」，至今，電訊商已堵截超過10萬個可疑電話及約2200個可疑網址，今年首季已拘捕220人。