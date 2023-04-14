香港渣馬、馬拉松亞錦賽 明年1/21開跑

香港馬拉松賽會宣布下屆賽事定於明年1月21日舉行，同場還會進行亞洲馬拉松錦標賽；圖為今年第25屆渣打香港馬拉松全馬賽事結果出爐。（中新社資料照片）

年度盛事渣打香港馬拉松 賽會昨宣布，新一屆賽事定於明年1月21日舉行，同場還會進行亞洲馬拉松錦標賽。香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德指出，1月氣溫適合長跑運動，現在公布賽期也有利選手備戰，希望新一屆參賽名額恢復至疫情 前的7萬4000人，有助增加社會凝聚力和宣傳香港。

大公報報導，2022年第25屆渣馬幾經波折延至今年2月12日舉行，成為香港在疫情後首個大型體育盛事，及後有傳本年度賽事再於11月19日舉行，最後未能成事。賽會昨證實新一屆渣馬將於明年1月21日開跑，同場還舉行亞洲錦標賽，近45個亞洲國家及地區好手將前來，與本地選手競技。

亞錦賽兩年一度，卻因疫情上一屆已是2019年在中國東莞上演，今屆是疫情後首屆賽事，同時是第五次選址香港。香港田徑總會主席關祺表示：「非常榮幸相隔八年後，再獲邀主辦亞洲錦標賽。渣馬是世界田徑聯賽認可的金級道路賽，亦是香港『M』品牌大型國際體育盛事，亞錦賽同場舉行增添國際色彩。」

得知渣馬新賽期消息，雷雄德馬上呼籲參賽名額由2月的3萬7000，大增至2019年的7萬4000水平。他解釋：「渣馬特別之處是參與性盛事，大批市民參加可以感受運動的樂趣、促進健康和增加社會凝聚力。新一屆同時上演亞錦賽，更有助宣傳已經復常的香港。」

此外，民建聯立法會議員兼立法會民政及文體事務委員會主席鄭泳舜稱，渣馬和亞錦賽同場舉行，再次印證香港是世界體育盛事之都，期望參賽名額至少可回復疫前7萬人水平。他表示香港也應善用這次機會，把馬拉松運動與旅遊結合多加宣傳，也建議可參考境外馬拉松做法，推出市民義工計畫，讓更多人參與其中及感受馬拉松樂趣。