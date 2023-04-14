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香港國安法上路近3年 150人被訴 71人罪成

香港新聞組／香港14日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港保安局局長鄧炳強昨天在一項涉及香港國安法的活動上說，國安法實施近3年，當局依法拘捕了250人，截至3月底，其中150人被起訴，已經審結的71人罪成。

國安法自2020年6月30日深夜11點起生效，商業電台報導，律政司司長林定國在同一活動上說，國安法案例體現了被告有充分辯護的權利，得到公平審訊，法官也有解釋判案理由等法治原則，市民則可從案例中得知被定罪人的犯罪行為。

他重申，國安法在維護國家安全及尊重人權自由之間取得平衡，希望質疑國安法的人士摒棄主觀情緒，細讀國安法。

另據文匯報報導，數百名暴徒於2019年7月1日在灣仔非法集結衝擊警方防線，有人投擲煙霧餅、雞蛋及用雨傘襲警，又將綁成三角形的金屬欄杆推向警方，企圖阻止金紫荊廣場的升旗儀式。

9名男子，包括一對孿生兄弟事後被控暴動罪，其中5人上月在區域法院認罪後。5人中，一名案發時17歲的男學生被判入教導所，餘下4人分別判囚26個月至28個月。法官李慶年表示，本次暴動明顯是預先計畫，規模頗大，各被告即使沒有親自作出暴力行為或威脅，但蓄意到場支持及鼓勵其他暴動者已經違法，且罪責非輕。

5名昨日被判刑被告分為黎穎豪（20歲，學生）、陳景行（21歲，學生）、陳俊僑（21歲，遊戲中心職員）、黃家祈（30歲，室內設計師）及何宇軒（29歲，廚師）。5人承認於2019年7月1日在灣仔演藝道、分域碼頭街、龍匯道及龍合街一帶連同其他人參與暴動。

法官李慶年在判刑時形容，是次暴動明顯是預先計畫，且規模頗大，參與人數有200人至300人，歷時約99分鐘。大部分暴徒佩戴及管有裝備包括頭盔、面罩，明顯有備而來。

李官指出，2019年的修例風波引發出一連串暴亂事件，很多參與非法集結或暴動的人都是10多歲或20多歲年輕人，包括本案各被告。雖然他們懷着改變社會的「理念」，但是以違法方法表達，害人害己。不少參與者更是被煽動違法，尤其是在本案片段中，拍攝到一位健碩及穿軍鞋的男子把其中兩位被告拉向在對峙的前線，殊不知被告即使沒作出暴力或威脅行動，但蓄意到場支持及鼓勵其他暴動者，均屬有罪，且罪責非輕。

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