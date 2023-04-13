國安委建議拒英律師簽證 黎智英入稟指越權

壹傳媒創辦人黎智英。（取材自香港電台）

壹傳媒創辦人黎智英 被控串謀外國或者境外勢力危害國家安全案，已排期在今年9月25日開審。黎智英早前獲高等法院批准聘用英國御用大律師Tim Owen代表辯護。全國人大常委會於去年底釋法，黎其後入稟高院 要求宣布人大釋法不影響原訟庭及上訴庭批准聘用Tim Owen的決定後，前日再入稟高院提出司法覆核。

文匯報報導，據黎的入稟狀披露，律政司於3月20日向法院存檔的入境處處長誓章表示，香港特區維護國家安全委員會已作出了決定，認為黎聘用Tim Owen在國安法案件中抗辯，會構成國家安全風險及有違國安利益，並建議入境處拒絕Tim Owen工作簽證 申請。

報導指出，本次司法覆核的申請人為黎智英，答辯人為國安委及入境處處長，律政司司長則被列為有相關利益人士。入稟狀指，今年1月11日，國安委曾就人大釋法召開會議並有發布新聞稿，其中提到支持政府盡快就《法律執業者條例》提出修訂，但並未提到Tim Owen。在黎智英入稟高院要求宣布人大釋法不影響高院批准聘用Tim Owen決定後，律政司於3月20日存檔的入境處處長誓章才首次披露委員會在會議中作出了決定，即黎聘用Tim Owen在國安法案件中抗辯，構成國家安全風險及有違國安利益，並建議入境處拒絕Tim Owen工作簽證申請。

入稟狀要求法庭撤回聘用Tim Owen構成國安風險及有違國安利益的決定，以及撤回建議入境處拒絕Tim Owen工作簽證申請的決定。

入稟狀聲稱，人大釋法說明海外律師可否參與國安案件是國安法第47條需要認定的問題，並沒有為國安委賦予「新功能」，又稱海外律師可否擔任被告的辯護人由法庭決定，法庭亦有權決定是否取得證明書，這並不屬於第14條下國安委的職責。如果國安委將其職權理解成可決定任何有關國安的議題，加上其決定不受司法覆核，將代表國安委有權決定「任何司法程序」是否涉及國安問題，屆時整個司法行政就會崩潰。

入稟狀稱，即使法庭最終裁定國安委有權作出決定，亦應有待取得特首發出的證明書。雖然香港國安法第14條列明國安委的決定不受司法覆核，但由於上述決定超出第十四條的範圍及國安委職責，故該決定可透過司法覆核推翻。