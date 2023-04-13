九龍城潑水節 2男專射港警被捕

香港示意圖。(圖：shutterstock)

因疫情 停辦3年的「九龍城潑水節」日前復辦，不料有港人涉嫌專門針對港警及無線電視記者射水，九龍城警員昨以涉嫌「在公眾地方擾亂秩序」罪名，拘捕包括潑水節當天穿紅衫衣在內的兩名男子。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

綜合香港 01、明報報導，有「小泰國 」之稱的九龍城區內日前舉辦多個慶祝泰國新年活動，城南道整條馬路被封起舉行潑水大戰，不少戴花圈、穿彩色圖案服飾的市民和孩童手持水槍互相噴射，歡度泰國新年，現場有不少警員協助維持秩序，但有警員臉慘遭射水柱、拍白色粉末。

據了解，被捕的紅衫男姓曾（25歲），花名「勇狗」，報住土瓜灣區，任職保安員，自稱屬於一個名為「香港新秩序成員」的組織，其開設YouTube頻道名為「Bravedogdog」。他在潑水節涉用水槍針對警員及電視台記者射水的片段。

執業大律師陸偉雄表示，在潑水節中向人射水行為如何界定為玩耍或犯法需視乎動機，若當事人到處向人射水，並不理會對方身份，行為可算是「普天同慶」，但如當事人故意以警員及記者作目標射水，對其他人則不射水或甚少射水，就可被推論為帶有針對性，而在本次事件中，他不排除有人藉潑水節之名針對警員及記者。