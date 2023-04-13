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2023港澳米其林必比登推介 72食肆入選

香港新聞組╱香港13日電
香港65間食肆入選2023年米其林必比登推介名單。圖為入選必比登推介名單的「船記」。 （中新社）
香港65間食肆入選2023年米其林必比登推介名單。圖為入選必比登推介名單的「船記」。 （中新社）

香港素有美食天堂之稱，澳門也不遑多讓，米其林昨日公布「必比登推介」名單，今年共有72間港澳店鋪入選，其中香港和澳門分別占了65間和7間。香港入選的65間食肆，6間新上榜，餐飲種類繁多，除了街頭小吃、麵食、湘川滬菜，中式以外，也有越南和泰國菜。

大公報報導，「香港澳門米其林指南2023」將於26日公布名單，昨日率先公布「必比登推介」名單，入選的食肆全以實惠的價格提供優質美食，不到400港元或澳門幣(約50美元)，便可享受到三道菜式。

報導指出，6間新上榜的食肆，包括以製作魚肉小食及魚麵而聞名的「魚事者」、主打懷舊及創新小食的外賣店「西關老祖」、以提供泰國東北部傳統美食為主的泰式餐廳Saya、主打懷舊經典粵菜的「船記」、以祕製涼皮為招牌菜的「兩姊妹涼皮」，以及主打上海和四川菜餚的一家。

位於油尖旺區的「西關老祖」僅提供外賣小食，包括手工製作的西關瀨粉，以及炸黑毛豬肉糉等，既懷舊也有創意。位於灣仔船街的「船記」，主打懷舊經典粵菜，燒味由擁有逾40年經驗的師傅主理，其中叉燒調味被評為「恰到好處，肉質柔軟、富有彈性」，其韭黃鮮蝦腸被評為「不但爽滑，更儼如寶石般晶瑩剔透」。

位於大角咀的新入選泰式餐廳Saya，由泰國的廚師團隊主理菜單，提供泰國東北部的依善傳統美食為主，重點推介散發着椰漿咖喱香氣和炭烤雞肉風味的泰北咖喱金麵，以香茅和斑蘭調味的炭火鹽燒魚。

今年北角區有多達5間餐廳入圍，包括新上榜的「魚事者」，該店食物大部分以魚為主，結合創新煮法，例如用炸魚皮代替薯片、做魚麵，最受顧客歡迎的是「炸魚無薯條」，將炸魚做成薯條樣售賣，最近又創新芫荽魚皮餃，也很受歡迎。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，業界對於獲得「米其林」推介都是「又愛又恨」，從好的方面，可以提升知名度，增加生意額，但同時擔心業主會因此而加租，以往部分獲推介的食肆，也會因為客流增加或加租的原因搬鋪，現時社會才剛復常，他呼籲業主「高抬貴手」，不要隨便加租。

香港65間食肆入選2023年米其林必比登推介名單。圖為入選必比登推介名單的「魚事...
香港65間食肆入選2023年米其林必比登推介名單。圖為入選必比登推介名單的「魚事者」。（中新社）

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