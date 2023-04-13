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夏寶龍赴港大興調查研究 關注民生

香港新聞組╱香港13日電
香港中區警署外牆展示全民國家安全教育日的巨幅海報，海報上寫有「國家安全 穩定繁榮基石」字樣，為4月15日的全民國家安全教育日作宣傳。(中新社)
香港中區警署外牆展示全民國家安全教育日的巨幅海報，海報上寫有「國家安全 穩定繁榮基石」字樣，為4月15日的全民國家安全教育日作宣傳。(中新社)

港澳辦主任夏寶龍今日赴港考察6天，據悉會接觸「普通市民」、到訪大中小學等。他日前出席港澳辦會議表示，需要「大興調查研究」，充分運用黨的創新理論和研究，解決港澳的新情况、新問題。全國人大前常委譚耀宗認為，夏寶龍此行將關注民生事務。全國港澳研究會顧問劉兆佳稱，中央對港調研是長期工作，不會單靠一次行程。

明報報導，夏寶龍今早乘搭飛機抵港，在港6天行程緊密，除了會見中央駐港機構、港府官員、行政會議成員及立法會議員等，也會與市民接觸，並將分別到訪大學、中學及小學，並考察香港的重要發展項目，例如構建中的「北部都會區」等；他15日會出席「全民國家安全教育日」開幕禮，並發表演講。據悉，夏寶龍今日先會見行會成員，各立法會議員亦已收到通知，於明日、周日會面。

據報導，譚耀宗指出，中央近期強調「調研」，這次是夏寶龍上任後首次專程來港，認為夏會廣泛接觸各界，多聽意見，了解社會關心什麼議題，包括民生事務、如何融入國家發展大局等。劉兆佳稱，中央對港調研是長期工作，不會單靠一次行程。

全國人大常委李慧琼表示，相信夏寶龍來港會就中央對於香港市民、香港的發展機遇與挑戰等，提出很多信息，估計夏寶龍此行會與香港各界溝通，到不同地方了解香港最新情况。

另據香港01報導，港人最關心的住房問題，劏房租務管制條例實施逾一年，一直被質疑無法打擊劣質劏房市場。房屋局表示，根據《2021年人口普查的結果》，全港有10.8萬間劏房，較早前公布的數字再微升，當中屯門區的單位面積中位數為全港最小，只有不足100平方呎，不僅劏房單位數目有增加，連住戶收入亦有上升，劏房戶的家庭入息中位數升至月入約1.5萬元(港幣，下同，約1918美元)，較同期全港入息中位數約2.8萬元低近一半。

此外，上屆港府大推的過渡性房屋項目，2022/23財政年度因項目延誤而令預算大減18.3億元。截至今年2月中，不少位於新界的過渡性房屋，在調整入住居民比例後，即放寬必須輪候公屋滿3年的資格後，仍未住滿，並以元朗同心村和江夏圍的項目最嚴重。

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