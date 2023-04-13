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霍啟剛、郭晶晶一家五口遊長城 小女兒正面首曝光

香港新聞組╱香港13日電
郭晶晶(前)在長城上一張反重力傾斜的姿勢，吸引小女兒霍中怡(後)注意；這也是霍中怡正面模樣首次曝光。(取材自小紅書)
郭晶晶(前)在長城上一張反重力傾斜的姿勢，吸引小女兒霍中怡(後)注意；這也是霍中怡正面模樣首次曝光。(取材自小紅書)

港協暨奧委會副會長霍啟剛日前發聲明，表示沒有計畫辭去香港冰球協會榮譽會長職務，並稱自己無論是否擔任相關職務，都不影響他對冰球運動發展的關心及支持。另一邊廂，他以以香港藝術發展局主席身分，到北京拜訪國家文化旅遊部及中國文聯，同時履行好老公、好爸爸的責任，與太太郭晶晶趁假期帶三名小孩遊覽長城、故宮等景點，4歲小女兒霍中怡正面照片首次曝光。

綜合港媒報導，霍啟剛、郭晶晶2012年結婚後，育有三個子女霍中曦、霍中妍以及霍中怡，兩人不時在社交平台分享親自生活，一家五口幸福美滿。

適逢復活節長假，夫妻倆帶子女們到北京遊玩，郭晶晶在小紅書曬出多張照片，更首度公開4歲小女兒霍中怡正面相，即刻引起熱議。相片中，霍中曦在故宮手牽兩個妹妹，個頭比她們高出一大截，三兄妹相當有愛，畫面溫馨。

除了故宮，郭晶晶還帶兒女們登上長城，當中一張郭晶晶反重力傾斜的姿勢，吸引小女兒霍中怡矚目。霍中怡打扮簡單，濃眉大眼，清秀甜美，與爸爸霍啟剛有幾分相似，她一臉好奇又崇拜地望著媽媽，精靈可愛，引來網友紛紛大讚「妹妹長得好可愛啊」。

郭晶晶在小紅書分享多張照片，有網民見在長城巧遇霍啟剛一家，心情十分激動，並稱霍啟剛與霍晶晶低調作風，是「好生活化的眷侶」。

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