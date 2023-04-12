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6天假45.5萬人訪港 遊客數竟比澳門少2.7萬

香港新聞組／香港12日電
澳門治安警察局則公布，只計6天清明及復活節長假，澳門（見圖）入境旅客有約48.2萬人，比訪港旅客45.5萬人多了約2.7萬人。（路透）
澳門治安警察局則公布，只計6天清明及復活節長假，澳門（見圖）入境旅客有約48.2萬人，比訪港旅客45.5萬人多了約2.7萬人。（路透）

香港復常後首個長假期昨日結束，根據入境處資料，本月首10天有約670萬人出入境，較入境處預計的約903萬人少約233萬人，若只計6天清明及復活節長假，則有約161萬名港人離港，訪港旅客45.5萬人；澳門治安警察局則公布，同期澳門入境旅客有約48.2萬人，比香港多約2.7萬。

明報報導，有業界及議員認為，復活節並非內地客假期，香港整體出入境人次少是因香港航空運力仍未復常，國際客量未復疫前；澳門旅遊業因開關較早、有外勞制度及吸客政策進取有效，整體復甦速度比香港快，敦促港府考慮輸入外勞提升接待力。

報導指出，旅遊促進會總幹事崔定邦估計，入境處在旅客入境數字上均「預大了」，致最終整體出入境數字較預期低，復活節並非內地假期，故業界一向「從來不認為復活節會多客」，復活節期間客量要有升幅主要靠國際客，但航空運力仍未及疫前水平，所以最終訪港旅客人數低。

據報導，對於長假期間澳門比香港更吸客，崔定邦引述數據稱，疫前香港全年有6500萬多旅客訪港，澳門則有3980萬，僅及香港六成，稱香港旅客一向較澳門多，估計因香港開關及復常起步較慢，所以澳門首個長假旅客量跑贏香港。

旅遊界立法會議員姚柏良指出， 復活節長假以往日均約18萬人訪港，現時日均約7、8萬，只及疫前一半，他同樣認為航空運力不足令國際客較少。報導稱，姚柏良表示澳門地方小、復元「轉身速度」比香港高，故難直接比較旅客量，但整體澳門旅業復甦確較香港快，他歸因開關較早、有外勞制度及吸客政策進取有效。

早前向港人推出「賞你遊澳門」計畫，留宿一晚送回程車票或船票，澳門當局日前稱約14.5萬人次使用優惠。姚慨嘆當地政府重視以旅遊業推動經濟，在港則「旅遊業不知排第幾」，但香港亦需提升接待力才可在吸客之餘有能力應付，敦促港府考慮酒店及航空業也輸入外勞。

香港 澳門 復活節

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