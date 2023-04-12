港故宮「百樣玲瓏」 展300件卡地亞傳奇 看女性地位提升

香港故宮與卡地亞合作的「百樣玲瓏—卡地亞與女性」特展，14日至8月14日展出約300件由19世紀流傳至今的卡地亞珠寶、鐘表等珍品。（圖：卡地亞提供）

香港 故宮文化博物館 將於本周五（14日）至8月14日期間推出「百樣玲瓏—卡地亞與女性」特別展覽，展出約300件由19世紀流傳至今的卡地亞珠寶、鐘表等珍品，凸顯女性地位逐漸提升。香港故宮文化博物館預料，「百樣玲瓏」特別展覽能吸引共20萬人次參觀。

影音來源：YouTube

文匯報報導，香港故宮文化博物館於昨日為全新特別展覽「百樣玲瓏—卡地亞與女性」揭幕，該展覽由香港故宮博物館策畫主辦，並由法國知名珠寶鐘錶品牌卡地亞支持，為全球首個以女性在卡地亞發展史上的獨特地位與影響為主題的特別展覽。

「百樣玲瓏」展覽透過古往今來多位傳奇女性與卡地亞之間的動人故事，追溯女性與珠寶之間的密切關係。報導指出，該展覽分為四部分，第一部分展示皇室及貴族女性在19世紀卡地亞發展初期所扮演的角色，該部分展品包括拿破崙的後人瑪麗·波拿巴公主的冠冕嫁妝等。

據報導，第二部分介紹卡地亞珠寶設計在女性解放潮流背景下創作的新風格珠寶，美洲豹夾式胸針是這部分的精選展品之一，卡地亞創意總監貞·杜桑發揮無限創意，將美洲豹作為女性的象徵，代表女性的力量、勇氣和自由，用強悍動物作為配飾上的紋樣，亦體現女性的地位日益提升。

第三部分探索中國和世界藝術對卡地亞創作靈感的激發。報導說，這部分的展品包括中國風格化妝盒、瑞獸手鐲等。19世紀和20世紀的中國文化藝術對卡地亞，乃至全球女性時尚 和生活方式有著深遠影響，其中中國風格化妝盒上鑲嵌著古代中國庭院的侍女圖，將東方古物融入西方現代設計，衝撞出一種別樣的美。

最後一部分則聚焦於卡地亞珠寶與現代女性之間的密切關係。