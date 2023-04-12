內地客增值遊 赴港開戶與日俱增

香港 與內地全面恢復通關後，由內地赴港的旅客除了吃喝玩樂，也有不少人跨境辦理金融事務，包括信用卡 開戶等。

大公報報導，尖沙咀中港城的中國銀行（香港）分行近日成了內地網上香港旅遊攻略的熱門推介點，每日有幾十名內地旅客到來排隊等開門，銀行的即日開戶籌通常在中午派完；更有遊客特地從深圳赴港是為了開戶，並說如果當日未排到辦手續，便留港一晚，翌日再來。

昨天是復活節假期後的首個工作日，位於中港城二樓的中銀香港分行尚未開門營業，已有幾十人在門外輪候派籌（發號碼牌），當中不少是由內地赴港的旅客。據報導，有輪候人士表示，已是第二度前來取籌，早前因為等候人數很多，未能成功取籌。

報導指出，在一旁焦急等待叫號的肖先生，昨日取到編號60的籌號，也即是這天的最後一個即日籌，但當時已是下午三時多，現場僅處理到30多號的籌號，他擔心可能無法在當日成功開戶。肖先生說，香港信用卡在外匯交易方面更便利，有助於自己進行投資 。他說僅辦理了單次簽注赴港，原打算即日往返，若此行無法完成辦理開戶，要再辦簽注頗為麻煩，所以寧願在附近租住酒店，翌日一早再來取籌。

現場除了前來開戶的遊客，亦有不少由保險經紀陪同辦理業務的人士。報導稱，跨境赴港的內地旅客，多數人說選擇在這分行辦理銀行手續，最主要原因是交通方便，辦理完成後便可迅速返程。而且，這間分行在內地社交平台受到大力推薦，主要因為員工態度友好、可以即日取卡、交通方便等；還有網友羅列出步行路線、開戶所需資料等貼士，留言區亦有大量網友查詢。