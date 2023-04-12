「督促」特首 夏寶龍明赴港考察6天 港澳辦改制後首次

中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，預計13日至18日赴港考察。（中通社）

中國港澳辦主任夏寶龍13日起赴香港 考察六天，這是港澳辦改設為中共 中央港澳辦後，主官首度赴港考察。

按港府公布，夏寶龍是以第13屆全國政協副主席、國務院 港澳事務辦公室主任的身分，於4月13日至18日到香港考察，主要出席港府舉辦的「香港全民國家安全教育日」開幕典禮。

今年3月，中共中央、國務院公布「黨和國家機構改革方案」，其中一項內容是組建中央港澳工作辦公室，這個辦公室在國務院港澳事務辦公室基礎上組建，作為中共中央辦事機構，保留國務院港澳辦牌子，但不再保留單設的國務院港澳辦。夏寶龍今次仍以國務院港澳辦主任身分到訪，有港區人大代表說，是因新的中央港澳辦仍在組建。

2011年，前任國務院港澳辦主任王光亞訪港後，港澳辦主任再也沒訪港。夏寶龍2020年初出任港澳辦主任，去年曾陪習近平訪港，這次是他首以港澳辦主任身分單獨訪港。

按「黨和國家機構改革方案」，中央港澳辦主要職責是，在貫徹一國兩制方針、落實中央全面管治權、依法治港治澳、維護國家安全、保障民生福祉、支持港澳融入國家發展大局等調查研究、統籌協調、督促落實。

港區人大代表團發言人陳勇說，夏寶龍此行肯定有「督促」作用，因為特首要向中共中央負責，中央相關部門對特首和治港班子有督導、幫助和促進作用。

港澳研究會顧問劉兆佳認為，中共中央設立港澳辦為直屬機構，意味著會加強中央對港澳事務的直接領導，更需要扎實和全面的研究基礎，以制定對港政策。相信夏寶龍將接見各方人士，涉及層面會相當廣泛，以掌握香港發展和港人訴求。這有助中央制定對港政策，並為香港基本法23條國安立法鋪墊。