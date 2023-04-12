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兩個地區青年委員會成軍 委員平均不到35歲

香港新聞組／香港12日電

民政總署11日公布在全港18區成立「地區青年社區建設委員會」及「地區青年發展及公民教育委員會」。兩個委員會均由地區人士及自薦青年組成，以提供平台讓委員就地區工程、青年發展和公民教育等地區議題發表意見。

文匯報報導，委員由民政總署署長委任，任期由2023年4月11日至2025年3月31日止。委員會由20至30名委員組成，整體平均年齡為35歲以下，當中超過三分之一為透過2022年《施政報告》宣布由民政總署推出的自薦計劃獲甄選成為委員的16至35歲青年。

民政及青年事務局局長麥美娟歡迎兩個委員會的成立，期待期望委員積極參與委員會的工作，共建更有活力及更和諧的社區。麥美娟說，青年是香港的未來、希望及棟樑。

行政長官在2022年《施政報告》宣布推出「青年參與倡議計劃」，以吸納更多青年人參與公共事務，加強與政府互動互信。當中一項措施是由民政總署選定兩個與地區事務相關的委員會，開放部分席位，讓青年人自薦為委員。據悉，民政總署於今年1月邀請自薦，吸引近1100份申請。各區民政事務處成立評審委員會考慮自薦的申請，共有約330名青年人透過自薦成為兩個委員會的委員。

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