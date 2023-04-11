港府：每年提供10萬內地交流名額 學生至少北上一次

港府教育局局長蔡若蓮期望，通過多元化的國家安全教育活動，幫助學生了解國家最新發展。（中新社）

15日是香港 國安法實施後第三個「全民國家安全教育日」，特區政府教育局 局長蔡若蓮近日介紹了局方今年推動多項活動的情況；蔡若蓮提到，每年提供10萬內地交流名額，學生至少會北上一次，幫助學生了解國家最新發展。

文匯報報導，其中由教育局和保安局合辦的「2023年國家安全齊參與」計畫中的標語及海報比賽，參與學生超過2000人，壁報比賽亦有超過160間中小學組成320支隊伍參加。

報導指出，以全港教師為對象、由特區政府保安局局長鄧炳強主講的國家安全教育講座，報名人數已近3000人。蔡若蓮期望，通過多元化的國家安全教育活動，既協助同學了解國家最新發展，以及國家安全各個範疇的重要性和意義，亦可裝備教師，幫助他們將來更準確、活潑地落實國安教育。

蔡若蓮於訪問中表示，教育局於今年的「全民國家安全教育日」為同學舉辦多元化的學習活動，「在學校的層面上，今年除了一些講座、展覽、文化知識比賽之外，我們亦有一些不同的體驗，譬如武術、與傳統文化相關的一些活動，幫助同學加強民族自信。」

教育局積極提倡聯校協作模式，例如由辦學團體為轄下學校主辦較大規模的「全民國家安全教育日」相關學習活動，「一眾官立學校就以『心繫家國』作為主題，舉辦聯校活動，過程間讓同學了解國家的最新發展，以及國家安全各個範疇的重要性和意義。」

據教育局資料顯示，教育局與保安局繼續合辦「國家安全齊參與」計畫，包括「國家安全標語創作及海報設計比賽」、「國家安全網上問答比賽」、「國家安全寫作比賽」和「國家安全校園壁報設計比賽」。其中，標語及海報比賽的參賽中小學超過140間，參與學生超過2000人，壁報比賽亦有超過160間中小學組成320支隊伍參加，較去年大幅增加。兩項比賽的結果稍後公布，而問答比賽和寫作比賽則仍在進行中。

在教師培訓層面，蔡若蓮表示，已邀得保安局局長鄧炳強，於下周二（18日）以講題「香港特區維護國家安全的工作」為全港教師舉辦網上國安教育講座。中小學校長、副校長及教師均可透過教育局培訓行事曆報名參加，反應踴躍，至今已接近3000人報名。

為方便學校在「全民國家安全教育日」前後舉辦與國家安全教育相關的講座及活動，營造維護國家安全的氛圍，教育局特別編寫了「『全民國家安全教育日』講解重點舉隅」及「『全民國家安全教育日』早會活動建議流程舉隅」，並建議學校透過早會、班主任課、講座等為學生講解「全民國家安全教育日」的背景及重要意義。

教育局亦將持續透過「國民教育一站通」網上資源平台及「國家安全教育資源網頁」發放與憲法、基本法及國家安全教育相關的多元化資源，以助學校推廣國民及國家安全教育，培養學生國民身份認同及維護國家安全的意識。

學生親身到內地交流考察，是國民教育、國安教育的重要組成部分。教育局局長蔡若蓮表示，本月有約6000名高中生隨公民科內地考察團到大灣區考察，5月至7月還有另外約4萬多名學生陸續出發。每年，教育局還會提供約十萬個交流名額，足夠讓每名學生在中學或小學階段最少有一次到內地交流的機會，再加上一直行之有效的姊妹學校計畫，相信足以令學生持續而多面向地了解國情和國家發展，提升國民身份認同。

「對國家的認識，以及建立國家安全的觀念，除了教授知識以外，讓學生親身體驗、實地考察都相當重要。」蔡若蓮表示，隨着疫情 減退，香港與內地恢復全面通關，局方已在本月3日起動了公民科內地考察，4月約超過60所學校，約6000多名師生到大灣區考察，「希望同學通過親身體驗，親自獲得第一手資料，去感受國家在各個方面，無論是經濟、交通、民生、社會等的最新發展，啟發他們思考。」

蔡若蓮提到，教育局每年會提供約十萬個交流名額，給予中小學生最少有一次到內地交流的機會。「同時我們亦有姊妹學校（計畫），早前我亦到一所學校參與姊妹學校活動，它們即使在疫情期間，都會以線上線下方式互動，讓兩地小朋友有接觸交流的機會。」

她相信，姊妹學校平台有助同學更深入地認識內地生活，「除了到內地考察文化、古蹟、企業之外，通過與內地同學交流，可了解對方的日常生活如何，人與人接觸更多，有助建立友誼，而這是相當需要的。」