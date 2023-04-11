港府：每年提供10萬內地交流名額 學生至少北上一次
15日是香港國安法實施後第三個「全民國家安全教育日」，特區政府教育局局長蔡若蓮近日介紹了局方今年推動多項活動的情況；蔡若蓮提到，每年提供10萬內地交流名額，學生至少會北上一次，幫助學生了解國家最新發展。
文匯報報導，其中由教育局和保安局合辦的「2023年國家安全齊參與」計畫中的標語及海報比賽，參與學生超過2000人，壁報比賽亦有超過160間中小學組成320支隊伍參加。
報導指出，以全港教師為對象、由特區政府保安局局長鄧炳強主講的國家安全教育講座，報名人數已近3000人。蔡若蓮期望，通過多元化的國家安全教育活動，既協助同學了解國家最新發展，以及國家安全各個範疇的重要性和意義，亦可裝備教師，幫助他們將來更準確、活潑地落實國安教育。
蔡若蓮於訪問中表示，教育局於今年的「全民國家安全教育日」為同學舉辦多元化的學習活動，「在學校的層面上，今年除了一些講座、展覽、文化知識比賽之外，我們亦有一些不同的體驗，譬如武術、與傳統文化相關的一些活動，幫助同學加強民族自信。」
教育局積極提倡聯校協作模式，例如由辦學團體為轄下學校主辦較大規模的「全民國家安全教育日」相關學習活動，「一眾官立學校就以『心繫家國』作為主題，舉辦聯校活動，過程間讓同學了解國家的最新發展，以及國家安全各個範疇的重要性和意義。」
據教育局資料顯示，教育局與保安局繼續合辦「國家安全齊參與」計畫，包括「國家安全標語創作及海報設計比賽」、「國家安全網上問答比賽」、「國家安全寫作比賽」和「國家安全校園壁報設計比賽」。其中，標語及海報比賽的參賽中小學超過140間，參與學生超過2000人，壁報比賽亦有超過160間中小學組成320支隊伍參加，較去年大幅增加。兩項比賽的結果稍後公布，而問答比賽和寫作比賽則仍在進行中。
在教師培訓層面，蔡若蓮表示，已邀得保安局局長鄧炳強，於下周二（18日）以講題「香港特區維護國家安全的工作」為全港教師舉辦網上國安教育講座。中小學校長、副校長及教師均可透過教育局培訓行事曆報名參加，反應踴躍，至今已接近3000人報名。
為方便學校在「全民國家安全教育日」前後舉辦與國家安全教育相關的講座及活動，營造維護國家安全的氛圍，教育局特別編寫了「『全民國家安全教育日』講解重點舉隅」及「『全民國家安全教育日』早會活動建議流程舉隅」，並建議學校透過早會、班主任課、講座等為學生講解「全民國家安全教育日」的背景及重要意義。
教育局亦將持續透過「國民教育一站通」網上資源平台及「國家安全教育資源網頁」發放與憲法、基本法及國家安全教育相關的多元化資源，以助學校推廣國民及國家安全教育，培養學生國民身份認同及維護國家安全的意識。
學生親身到內地交流考察，是國民教育、國安教育的重要組成部分。教育局局長蔡若蓮表示，本月有約6000名高中生隨公民科內地考察團到大灣區考察，5月至7月還有另外約4萬多名學生陸續出發。每年，教育局還會提供約十萬個交流名額，足夠讓每名學生在中學或小學階段最少有一次到內地交流的機會，再加上一直行之有效的姊妹學校計畫，相信足以令學生持續而多面向地了解國情和國家發展，提升國民身份認同。
「對國家的認識，以及建立國家安全的觀念，除了教授知識以外，讓學生親身體驗、實地考察都相當重要。」蔡若蓮表示，隨着疫情減退，香港與內地恢復全面通關，局方已在本月3日起動了公民科內地考察，4月約超過60所學校，約6000多名師生到大灣區考察，「希望同學通過親身體驗，親自獲得第一手資料，去感受國家在各個方面，無論是經濟、交通、民生、社會等的最新發展，啟發他們思考。」
蔡若蓮提到，教育局每年會提供約十萬個交流名額，給予中小學生最少有一次到內地交流的機會。「同時我們亦有姊妹學校（計畫），早前我亦到一所學校參與姊妹學校活動，它們即使在疫情期間，都會以線上線下方式互動，讓兩地小朋友有接觸交流的機會。」
她相信，姊妹學校平台有助同學更深入地認識內地生活，「除了到內地考察文化、古蹟、企業之外，通過與內地同學交流，可了解對方的日常生活如何，人與人接觸更多，有助建立友誼，而這是相當需要的。」
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