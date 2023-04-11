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港「五福星」吳耀漢83歲病逝 笑匠形象永存

香港新聞組／香港11日電
吳耀漢晚年身體狀況欠佳。（取材自微博）
吳耀漢晚年身體狀況欠佳。（取材自微博）

《五福星》資深香港綠葉演員吳耀漢病逝，享壽83歲。深具喜劇天分的他演過逾百部電影，經典作品包括《發錢寒》、《慌失失》、《提防小手》及《神勇雙響炮》等，其中以《五福星撞鬼》系列電影走紅。二度提名香港電影金像獎影帝，為影壇留下許多爆笑角色，儘管晚年每日洗腎四次，仍想拍到最後一刻。

吳耀漢小時候曾於英國求學，後來進入英國的戲劇學院攻讀，還曾在當地英國廣播公司（BBC）參演電視喜劇，可惜身為華人的他星途並不順。1970年代，他選擇回到香港與外籍太太經營理髮店，因緣際會在影星客人金燕玲引薦下，加入香港TVB，從幕後做到幕前，並在1975年創立先鋒影業。

吳耀漢生平（1939-2023） 資料來源：大公報
吳耀漢生平（1939-2023） 資料來源：大公報

後來吳耀漢也在演員許冠文賞識下參演電影《半斤八兩》，打開演員之路。深具喜劇天分的吳耀漢以演出喜劇居多，塑造許多令影迷難忘的經典角色，如《倚天屠龍記之魔教教主》的青翼蝠王韋一笑等。

不過讓他闖出名號、最具代表性的，莫過於1980年代的《五福星撞鬼》、《福星闖江湖》等《福星》電影系列，吳耀漢飾演的《大山地》熱中隱身術、心靈動力學等奇術，最會整蠱搞怪笑翻群眾。

吳耀漢（中）參演多部五福星系列電影。（取材自微博）
吳耀漢（中）參演多部五福星系列電影。（取材自微博）

以《奇謀妙計五福星》、《飛越黃昏》兩度提名香港電影金像獎影帝後，吳耀漢在1990年代開始減產；吳耀漢1990年曾在《滾滾紅塵》中飾演余老闆，一反過去形象和秦漢成為情敵，深情的模樣讓不少影迷為之動容。

吳耀漢（左起）曾與張曼玉、林青霞、秦漢合演「滾滾紅塵」。（本報資料照片）
吳耀漢（左起）曾與張曼玉、林青霞、秦漢合演「滾滾紅塵」。（本報資料照片）

1996年舉家移居英國，僅偶爾在電影《通天神探狄仁傑》、《古墓奇兵：風起雲湧》客串露面。

直到2013年，吳耀漢才在電影《殭屍》正式復出，2018年還曾到台灣拍攝公視新創電影《殺人之夏》，飾演孫子被綁架的香港刑警。當時他曾說熱愛也享受演員工作，沒打算退休，覺得多活一天都是賺到，更豁達地說：「會一直拍到掛掉。」

晚年他曾因心臟血管栓塞動手術，後來還罹患嚴重腎臟病，被迫得停工休養。而他生前最後一部上映作品，為香港電影《風再起時》，片中飾演女主角杜鵑的父親，也為香港一代綠葉留下身影。

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