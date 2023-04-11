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復活節長假尾聲 46萬人返港逼爆口岸

香港新聞組／香港11日電
香港復活節假期最後一天，大批市民經福田口岸返回香港。（中新社）
香港復活節假期最後一天，大批市民經福田口岸返回香港。（中新社）

昨天是香港復活節假期最後一天，外遊市民陸續返港，各個口岸迎來入境高峰。截至昨晚9時錄得近46萬人次入境，其中羅湖是最多人次入境的口岸，近10萬。有一家四口上月底已返廣東惠州鄉下，本打算昨日返港，惟現場太多人加上小朋友未開學 ，隨即掉頭離開，「太多人了呀，我很少過關見到這麼多人。」

綜合明報、大公報報導，羅湖口岸昨天下午起出現長長人龍，一度由口岸排到羅湖商業城，關口有廣播通知，清明及復活節期間毋須掃用作健康申報的「黑碼」；落馬洲口岸下午2時仍未見人龍，有市民半小時內完成過關手續，未見「打蛇餅」。

昨至晚上9時，入境處在各口岸錄得約46萬人次入境。當中經羅湖管制站約有9.9萬人次，經落馬洲支線約8.6萬；深圳灣及港珠澳大橋入境人次分別為6.2萬及5.4萬；高鐵西九龍站及香港機場各有逾4萬人次入境。入境處早前預計昨為入境高峰期，料51.9萬人次入境。

有人昨午經深圳福田口岸回港，他以「人山人海」形容地鐵及口岸情況。他表示連前往福田口岸的深圳地鐵車廂都變成「沙丁魚罐頭」，不少乘客等待逾半小時才成功擠入車廂，但由於關口免填寫海關健康申報碼，過關流程暢順。

大批內地公安巡防隊員及輔警維持秩序，亦架起鐵馬實施人流管制措施，現場大排長龍，從深圳地鐵羅湖站出來，須排隊上羅湖口岸入口，大概需時30分鐘。

地鐵 復活節 香港

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