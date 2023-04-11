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長假港人外遊 衝擊本地餐飲業 「五一不樂觀」

香港新聞組／香港11日電
復活節假期最後一日，港珠澳大橋返港人潮逼爆，通關和輪候金巴時間分別都需花上一個多小時。（中通社）
復活節假期最後一日，港珠澳大橋返港人潮逼爆，通關和輪候金巴時間分別都需花上一個多小時。（中通社）

昨天是香港復活節假期最後一天，外遊市民陸續返港，各口岸迎來入境高峰，機場也有大批外遊市民推著不少戰利品回港，有家庭在東京花十多萬元（港幣，下同，逾1.2萬美元）。反觀本地消費，飲食業人士嘆長假期生意不升反跌，較年初放寬防疫以來下跌15至20%，也憂心五一黃金周生意不如以往。

明報報導，據機管局網站顯示，昨早6時起全日有230抵港航班。接機大堂出口人流絡繹不絕，不少人推著多件大型行李，部分盒面印有韓文、日文或「台灣特產」；有市民稱過關順暢，連同提取行李僅花20分鐘。

據報導，林女士與胞姊兩個家庭到東京旅遊6天後回港，迪士尼精品、手信及行李堆滿兩架手推車。她說，單是機票6人花費7萬元，另花近4萬元購物，連同酒店及租車，共花10多萬元。梁氏夫婦到捷克布拉格遊玩7天，共花4萬多元，稱是疫後首次外遊，故消費方面沒限額。

報導引述香港餐飲聯業協會會長黃家和昨在港台《千禧年代》表示，近日大批人外遊衝擊本地餐飲業，業界平日每天有約2.8億至3億元生意額，以往旺季每日可達4億元以上，惟過去數天市面淡靜，每日生意額只有2.3億至2.5億元。他表示，現時較少市民外出晚市堂食、香港經濟未完全復甦、業界因缺人手而縮短晚市時間等，均影響生意額。

復活節假期最後一日，港珠澳大橋返港人潮逼爆，通關和輪候金巴時間分別都需花上一個多...
復活節假期最後一日，港珠澳大橋返港人潮逼爆，通關和輪候金巴時間分別都需花上一個多小時。（中通社）

報導說，黃又說，業界一直評估農曆新年後、5至6月前為飲食業淡季，期望16日派發消費券、五一黃金周內地訪港客增加等可刺激市道，但他擔心五一效應或比過去減退。

彌敦道北接旺角，南至尖沙咀，疫情前是香港人流最多街道之一，街道兩邊滿是大小商鋪。封關3年，不少商鋪清倉離場。香港與內地通關3個月後，彌敦道不足三成店鋪重開或正裝修，重開鋪多數為藥店，顯示零售仍有待恢復。

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