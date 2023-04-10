港人鋪走近半 上水藥妝店多半由內地人新開

靠近深圳的香港上水是水貨集散地，常有內地人拉著皮箱採買便宜的奶粉、民生用品等物資。（本報資料照片）

香港 「水貨」集中地的上水石湖墟，疫情 之前化妝品店、藥店林立，是內地客熱門購物點。封關3年期間，至少有88間商鋪關門或放租。與內地通關後，石湖墟近七成店已重開或正在裝修，其中化妝品店占比逾七成。

明報報導，有在當區工作的地產代理表示，「十有八九」是內地人前往租鋪開店。查核其中10間新化妝品店的資料，發現至少有4間公司的董事註冊是內地人。

據報導，一名在石湖墟分公司工作的地產代理表示，基本上一通關就陸續有人來諮詢租鋪，成交最高峰是2、3月，至上周僅剩新豐路附近數間鋪頭仍未租出。她又說，今年大多數來租鋪的都是內地人，「十有八九是內地人用內地身分證租鋪，申請了商業註冊後再轉公司名，水貨生意基本上是內地人才做」。

報導稱，新開的61間商鋪中，隨機抽查了10間位於新康街、新功街、巡撫街、新成路的化妝品店資料，發現4間店的董事是以內地身分證註冊，其餘6間店暫未核查到背景。記者走訪過程中，亦聽到不少商鋪職員以普通話或方言交談。港人陳先生自稱在石湖墟做化妝品生意多年，店鋪由新功街搬到巷仔街附近，他表示原本在石湖墟做化妝品生意的有不少是香港人，「但走剩一半，現在新開的店鋪基本是內地人開的」。

報導指出，記者覆核發現的4間內地人註冊的新開化妝品店，其中一間店的公司官網顯示，其在粉嶺有倉庫，在深圳有辦事處，該公司銷售總監張先生表示，選擇在上水開實體店，是看中該區的規模效應。

不過，報導說，多間化妝品店商戶表示，生意不如預期。在巷仔街開店近7年的李先生形容現時「捱緊」，稱生意最多回復至疫前兩成。

報導稱，陳先生對前景比較悲觀，稱疫情改變了內地客的消費模式，如「客人可以從其他途徑買」，惟現時鋪租仍算低，抱着嘗試心態。新康街另一間新化妝品店的職員徐小姐亦表示生意不如預期，預計營業額要到暑假才會進一步回升。