九龍城潑水節復辦 港警水戰也中「槍」

九龍城潑水節，有警員遭到射水。（美聯社）

香港 九龍城潑水節因疫情 停辦三年後於9日復辦，為響應Happy Hong Kong更特意更名為「龍城Happy嘉年華」。事隔三年再度舉辦，有逾百人在九龍城城南道進行水槍大戰，不少到場參加的市場都大讚很有氣氛，在潑水區內不論男女老幼，甚至協助維持秩序的警員都會成為水槍的目標，氣氛樂也融融。

有「小泰國」之稱的香港九龍城9日舉行九龍城潑水節，慶祝泰國新年。眾多市民在馬路上用水槍射水、互相潑水，寓意祝福和清除厄運。（中新社）

綜合香港01、明報報導，有「小泰國 」之稱的九龍城區內昨天舉辦多個慶祝泰國新年活動，包括在賈炳達道球場舉行泰國歌舞表演、僧侶祝福及泰拳比賽等，市民進場時可到公眾接待攤位領取體驗券及附近餐廳的優惠券，不過下午未夠1時現場派發的遊戲券就已經派發完畢。

在鄰近的九龍城城南道整條馬路被封起舉行潑水大戰，不少戴花圈、穿彩色圖案服飾的市民和孩童手持水槍互相噴射，歡度泰國新年，現場有不少警員協助維持秩序，部分亦同樣遭殃，有警員臉被參與者拍上白色粉末。

距城南路解封前半小時，警員要求參與者重返行人路，有兒童持水槍射向警，有警員遭射水後，走上前取水桶「還擊」。當封路時間完結時，重新開路的警員更成為一眾水槍集火的目標，並有不少人大叫「新年快樂」。

有「小泰國」之稱的香港九龍城9日舉行九龍城潑水節，慶祝泰國新年。眾多市民在馬路上用水槍射水、互相潑水，寓意祝福和清除厄運。（美聯社）

葉先生及王先生也到城南道參加潑水節，他們是首次參加潑水節，認為氣氛相當好，大讚「好正啊！」又認為有到了泰國的感覺。

有「小泰國」之稱的香港九龍城9日舉行九龍城潑水節，慶祝泰國新年。眾多市民在馬路上用水槍射水、互相潑水，寓意祝福和清除厄運。（中新社）

來自法國的Jason在香港工作，認為氣氛很好，不過他亦指香港的潑水節規模較泰國小，當地是整個城市都在潑水，而香港則只有一條街，但整體而言亦認為潑水節很好。他又指未料到香港的潑水節亦會潑水潑得這麼厲害，笑言沒有特別裝備便前來參加是「重大錯誤」。

泰國菜食肆「泰象館」負責人徐小姐說，生意比平日多五成，但潑水節活動僅一日，難持續帶動生意。她表示，據她觀察，昨人流比疫情前的潑水節少，「可能因天氣涼」，荔枝角亦有同類活動而分薄人流。