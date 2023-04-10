港人報復性出遊 也迎23萬人次內地客 的士生意差過疫期

復活節長假期，不少香港市民外遊，西九龍高鐵站大堂人頭湧湧。（中通社）

香港 疫後邁向復常，復活節 四天長假期（7日至10日）不少香港市民外遊，單是7日及8日，入境處數字顯示有逾64萬香港居民出境。港府預計10日是入境高峰期，將有約52萬人次返港。由於大批港人外遊，且赴港旅客不及離港的多。有餐飲業界指長假期間生意額比預期差，較平時的假日還少，也有的士司機指生意很不好，尤其是近日。

綜合香港01等港媒報導，長假期間雖然不少港人出遊，也迎來近23萬人次訪港。8日錄得9萬8493名訪港旅客，當中超過8成，逾8萬人次為內地「南下」旅客，較7日大增7成，亦是清明節及復活節長假期的高峰，自5日清明節至8日，4天累計近22.5萬內地客訪港。

優質旅遊服務協會主席黃傑龍表示，今年頭兩個月餐飲業生意不錯，4月假期較多，生意額說不上暢旺，只是比平日稍好，但較平時的星期六、日的還要少，只及疫情 前同期約8至9成。他表示，相信這一波外遊潮過去後，港人外遊意欲會降低，而五一會有更多內地旅客赴港，相信未來業界生意會好轉。

汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠指出，長假期的士較平日至少減少三分之一，只有假期前段時候因不少人趕住外遊，捨得花錢坐的士到機場。

他表示，以往疫情期間港人留港消費，想不到現時生意反而比當時還要差。7日、8日的生意最差，開工的士司機不算多，不少的士站都有20至30輛的士在排隊。

此外，根據入境處數字，香港昨日有36萬8353人次抵港，撇除26萬9860名抵港香港居民，訪港客有9萬8493人次，當中內地訪港客錄得8萬532人次，較7日4萬6680增加73%，過去四天，內地訪港客累計22萬4951人次。

昨日訪港內地客主要經高鐵西九龍赴港，錄得1萬8995人次，落馬洲支線及羅湖分別有1萬6980及1萬5265人次，深圳灣亦有1萬105人次。

香港復活節假期，大批市民前往澳門旅遊。（中新社）

其他海外入境人士有1萬7961人次，大部份來自香港國際機場有8523人次，其次為港珠澳大橋有5190人次，港澳客輪碼頭亦有1912人次。