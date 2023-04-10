我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍對台軍演 山東艦編隊參加、轟6K掛實彈

「滾滾紅塵」余老闆 港星吳耀漢逝世 享壽83歲

4個月訪歐亞數百次 內地招商密集出團 港官：日接10團

香港新聞組／香港10日電
內地國門重開後，有香港立法會議員表示，一天曾接待8至10個中國招商團。圖為日前在廣州舉辦的「投資中國年」系列招商引資活動。(取材自羊城晚報)
內地國門重開後，有香港立法會議員表示，一天曾接待8至10個中國招商團。圖為日前在廣州舉辦的「投資中國年」系列招商引資活動。(取材自羊城晚報)

自2022年12月國門重新開放至今，內地地方政府積極救經濟，招商團累計訪問歐洲及亞洲數百次，每個招商團都被上級訂下了一定金額的招商任務，其出團之密集、規模之大皆是史上僅見。有香港立法會議員及高管表示，一天曾接待8至10個內地招商團。

綜合路透、德國之聲報導，中國經過3年「動態清零」後經濟大受影響。據3名知情人士及內地相關官員的社交平台訊息顯示，目前內地地方政府的招商團，出外招商次數比以往任何時間都頻繁。

報導稱，內地重開邊境後，招商團便到訪如香港及巴黎等多地。一名曾在香港與內地官員會面的人表示，這反映地方政府面對巨額債務的同時，在提振經濟上也有壓力。

招商引資是北京當局目前一項緊迫的任務。香港商界三功能組別代表、立法會議員嚴剛同內地官員進行了會晤後表示，各地政府負債累計高達9兆美元，「很明顯地，為實現高標準的增長目標，內地各級政府都有達標壓力」。他認為，鑑於同美國之間緊張的地緣關係，招商代表團只能前往歐亞地區的其他國家。

香港兩名不願透露姓名的知名高管表示，他們會見的內地官員比以往任何時候，都更加堅定地為港口、生物技術、藝術和體育等項目爭取投資。

其中一名高管表示，內地需要外資提振經濟，他從未遇過有這麼多人在如此短時間內聯繫，且相關官員來自各層級。另一位高管和嚴剛都表示，他們經常一天接待8至10個內地招商團。

據江蘇省政府在網路上發布的影片顯示，2022年12月9日即中國鬆綁防疫限制2天後，該省一個200人的招商團出發到歐洲，並在歐洲召開逾230場商務會議。

香港 邊境 北京

上一則

法23所高校組團 赴中國東北地區攬才

下一則

港人報復性出遊 也迎23萬人次內地客 的士生意差過疫期

延伸閱讀

緣聚香港

緣聚香港
港府：赴港團不限制價格 除非團費不合理的低

港府：赴港團不限制價格 除非團費不合理的低
稱父內地進口 香港凍肉商賣貓肉判囚10周

稱父內地進口 香港凍肉商賣貓肉判囚10周
金魚街變香港打卡熱點 多店貼「請勿拍照」告示

金魚街變香港打卡熱點 多店貼「請勿拍照」告示

熱門新聞

(取自鳳凰網)

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

2023-04-05 16:25
中國網友瘋傳服飾店老闆娘勾引人夫，遭正宮找人圍攻，慘遭當街剪髮扒衣 。（翻攝自51吃瓜網）

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

2023-04-03 05:00
成都有位在飯店擔任洗碗工的大媽其實是「隱形富豪」，每天上下班都有女兒開要價千萬的豪車接送。（視頻截圖）

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

2023-04-08 11:00
彭丹曾是知名豔星。圖／摘自HKMDB

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

2023-04-03 14:32
張波與葉誠塵。(取材自澎湃新聞)

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

2023-04-07 12:13
中國知名的張家界天門山玻璃棧道，驚傳4日有4名遊客翻越護欄跳崖自殺，其中一人雖被攔阻，但事前已服毒仍不治身亡。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

2023-04-06 14:27

超人氣

更多 >
李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」
史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了

史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了
跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉
影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現

影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現
免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案

免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案