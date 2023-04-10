4個月訪歐亞數百次 內地招商密集出團 港官：日接10團

內地國門重開後，有香港立法會議員表示，一天曾接待8至10個中國招商團。圖為日前在廣州舉辦的「投資中國年」系列招商引資活動。(取材自羊城晚報)

自2022年12月國門重新開放至今，內地地方政府積極救經濟，招商團累計訪問歐洲及亞洲數百次，每個招商團都被上級訂下了一定金額的招商任務，其出團之密集、規模之大皆是史上僅見。有香港 立法會議員及高管表示，一天曾接待8至10個內地招商團。

綜合路透、德國之聲報導，中國經過3年「動態清零」後經濟大受影響。據3名知情人士及內地相關官員的社交平台訊息顯示，目前內地地方政府的招商團，出外招商次數比以往任何時間都頻繁。

報導稱，內地重開邊境 後，招商團便到訪如香港及巴黎等多地。一名曾在香港與內地官員會面的人表示，這反映地方政府面對巨額債務的同時，在提振經濟上也有壓力。

招商引資是北京 當局目前一項緊迫的任務。香港商界三功能組別代表、立法會議員嚴剛同內地官員進行了會晤後表示，各地政府負債累計高達9兆美元，「很明顯地，為實現高標準的增長目標，內地各級政府都有達標壓力」。他認為，鑑於同美國之間緊張的地緣關係，招商代表團只能前往歐亞地區的其他國家。

香港兩名不願透露姓名的知名高管表示，他們會見的內地官員比以往任何時候，都更加堅定地為港口、生物技術、藝術和體育等項目爭取投資。

其中一名高管表示，內地需要外資提振經濟，他從未遇過有這麼多人在如此短時間內聯繫，且相關官員來自各層級。另一位高管和嚴剛都表示，他們經常一天接待8至10個內地招商團。

據江蘇省政府在網路上發布的影片顯示，2022年12月9日即中國鬆綁防疫限制2天後，該省一個200人的招商團出發到歐洲，並在歐洲召開逾230場商務會議。